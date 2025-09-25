Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión del comité director de Dones en el Centro Lorca. Ifmif Dones

La próxima gran cita internacional del acelerador será en noviembre en Granada

En la reunión se formalizará la entrada de la Unión Europea como socio contribuyente del acelerador de partículas

I. Gallastegui

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:43

El próximo comité de dirección del Programa Dones se reunirá en Granada en una fecha aún por determinar, posiblemente a finales de noviembre, según fuentes ... de Ifmif Dones. Como en cada una de sus reuniones bianuales desde su constitución, el 'steering commitee' formado por los socios del programa –16 países europeos, la Unión Europea a través de Fusion for Energy (F4E) y Japón–, se pondrán al día de los últimos pasos de la puesta en marcha del acelerador de partículas de Escúzar.

