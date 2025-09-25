La próxima gran cita internacional del acelerador será en noviembre en Granada

El próximo comité de dirección del Programa Dones se reunirá en Granada en una fecha aún por determinar, posiblemente a finales de noviembre, según fuentes ... de Ifmif Dones. Como en cada una de sus reuniones bianuales desde su constitución, el 'steering commitee' formado por los socios del programa –16 países europeos, la Unión Europea a través de Fusion for Energy (F4E) y Japón–, se pondrán al día de los últimos pasos de la puesta en marcha del acelerador de partículas de Escúzar.

Si el pasado mes de mayo la reunión celebrada en el Centro Federico García Lorca tuvo como plato fuerte la incorporación del país asiático como socio contribuyente, con el compromiso de aportar un 5% del presupuesto (unos 40 millones de euros), en el próximo encuentro debería formalizarse la entrada al 'núcleo duro' del proyecto de Fusion for Energy, organismo comunitario para la energía de fusión con sede en Barcelona. Su junta directiva, presidida por el español Carlos Alejaldre, aprobó en su reunión de los días 10 y 11 de julio la transferencia de 202 millones de euros al acelerador de partículas de Granada, por lo que, en principio, se trata de una mera formalidad.

Lo que sí sería una gran noticia sería el anuncio de que algún otro país da el paso. Las negociaciones están muy avanzadas con Italia, que hace ya más de un año mostró su compromiso de aportar tecnología al proyecto: en julio de 2024 su ministerio de Ciencia firmó con su homólogo español un protocolo de entendimiento y desde entonces se está sustanciando a qué dedicará su aportación en especie, a priori cifrada en el 8% (unos 40 millones de euros).

Cubierto al 98%

En el caso de que la aportación italiana se confirme, el proyecto tendría cubierto ya el 98% de su presupuesto. Sin embargo, el director de Ifmif Dones España, Ángel Ibarra, ya explicó hace unos meses, en declaraciones a IDEAL, que la incorporación de nuevos países seguiría siendo posible.

Por un lado, hay varias mejoras de la instalación previstas, fuera del presupuesto actual. para las que más fondos serían bienvenidos. Por otro lado, no está descartada la construcción de un segundo acelerador, lo que permitiría obtener resultados sobre los materiales más adecuados para las futuras plantas generadoras en la mitad de tiempo.