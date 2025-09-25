El acelerador encara un curso clave con el inicio de la obra del edificio principal

El acelerador de partículas de Escúzar encara este mes de septiembre un curso decisivo que incluye el inicio de las obras del contenedor principal de ... esta infraestructura científica y la mudanza de la plantilla –en torno a 60 profesionales– desde el edificio UGRDones, propiedad de la Universidad de Granada, a los nuevos inmuebles ya prácticamente construidos en la parcela de enfrente. Además, el comité director del Programa Dones, que se reunirá previsiblemente en noviembre, hará efectiva la incorporación de Fusion for Energy como socio contribuyente, después de que en julio el organismo europeo anunciase la aportación de 202 millones de euros al proyecto, en torno a un 25% de los 800 que costará en total. También se espera que en esa reunión Italia dé el mismo paso y comprometa su participación, lo que garantizaría cubrir el 98% del coste de este equipamiento único en el mundo, destinado a validar los futuros materiales de las plantas generadoras de esta energía limpia, barata e inagotable.

Si el curso pasado fue el de los compromisos económicos, el que ahora comienza es el de los hechos. El 20 de mayo, Ifmif Dones recibió un espaldarazo de 174 millones de euros –algo más de 200 millones con el IVA incluido procedentes de fondos Feder y aportados al 50% por el Gobierno central y la Junta– en forma de acuerdo marco para la licitación del grueso de la infraestructura ubicada en una parcela de 100.000 cuadrados en la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación (Citai) de Escúzar.

El acuerdo marco se licitó efectivamente el 12 de junio y el 25 de agosto terminó el plazo para que las empresas presentaran sus ofertas, en las que debían mostrar su capacidad técnica y su solvencia financiera y realizar una oferta económica. Se prevé que participen algunas de las mayores compañías constructoras del país, de forma individual o mediante uniones temporales de empresas, y es posible que se asocien con empresas locales, como ya ocurrió, por ejemplo, con la licitación de los sistemas de ingeniería, que recayó en las sevillanas Ayesa y UG21 con la colaboración de la spin-off granadina Quantia. En cualquier caso, el acuerdo marco fue aplaudido por todos los representantes institucionales y empresariales de la provincia, que confían en que suponga la creación de cientos de empleos.

El consorcio dedicará el último cuatrimestre del año a evaluar las ofertas presentadas –una tarea compleja debido al volumen de la obra y a la fórmula del acuerdo marco– y el director del consorcio, Ángel Ibarra, confía en que la adjudicación se formalice antes de fin de año.

Si se cumplen los plazos, las primeras máquinas entrarán en la parcela en los primeros meses de 2026 para iniciar la construcción del contenedor principal del acelerador, un edificio de 100 x 80 x 40 metros, y otros trece bloques destinados a los servicios auxiliares: el almacén de tratamiento de residuos radiactivos, las torres de refrigeración, las plantas de tratamiento de agua, el módulo de protección contra incendios y el sistema de generación de energía de emergencia, entre otros.

La construcción de los trece edificios de Ifmif Dones creará cientos de empleos en Granada entre 2026 y 2029

Las obras deberían estar terminadas en 2029 para poder montar la fuente de neutrones y el resto de sistemas. Una vez asegurada la financiación de la obra civil con la licitación del acuerdo marco, el pasado 10 de julio quedó aclarada también el respaldo financiero a los componentes tecnológicos, con el compromiso de Fusion for Energy de aportar al proyecto 202 millones de euros en los próximos años.

Dado que las aportaciones de los socios se realizan en especie –es decir, en tecnología– o en dotación de personal, el respaldo económico de la Unión Europea –202 millones de euros que cubren el 25% del presupuesto total del proyecto–, se traducirá en la construcción de dos piezas clave de la instalación: el inyector, punto de partida del acelerador, y el sistema donde las partículas inician su aceleración.

Cruzando la calle

Mientras tanto, el consorcio está dando los últimos toques al equipamiento de los tres edificios ya construidos en la parcela de Ifmif Dones: el edificio de administración, destinado a acoger a los profesionales y técnicos, el almacén-laboratorio y el módulo de control de accesos.

Desde el año pasado los profesionales de Ifmif Dones ya trabajan en la Citai, la mayoría de ellos en el edificio UGR Dones de la Universidad de Granada, destinado a acoger en un futuro laboratorios y grupos de investigación en áreas relacionadas con la energía de fusión, y algunos en la sede del gobierno de la Citai, justo al lado.

La plantilla está formada ya por unas 60 personas –45 miembros del consorcio Ifmif Dones España, diez investigadores de Fusion for Energy y cinco de la UGR, pero está en constante crecimiento a través de convocatorias públicas y se prevé que, una vez en marcha el acelerador, alcance los 400 puestos de trabajo.