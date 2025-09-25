Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Prototipos del acelerador de partículas en el almacén del edificio UGR Dones, donde actualmente trabaja la plantilla. Pepe Marín

El acelerador encara un curso clave con el inicio de la obra del edificio principal

Tras garantizar la financiación con 174 millones de España y 202 de la UE este año, el próximo gran hito será la entrada de las máquinas en la parcela de Citai

Inés Gallastegui

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:46

El acelerador de partículas de Escúzar encara este mes de septiembre un curso decisivo que incluye el inicio de las obras del contenedor principal de ... esta infraestructura científica y la mudanza de la plantilla –en torno a 60 profesionales– desde el edificio UGRDones, propiedad de la Universidad de Granada, a los nuevos inmuebles ya prácticamente construidos en la parcela de enfrente. Además, el comité director del Programa Dones, que se reunirá previsiblemente en noviembre, hará efectiva la incorporación de Fusion for Energy como socio contribuyente, después de que en julio el organismo europeo anunciase la aportación de 202 millones de euros al proyecto, en torno a un 25% de los 800 que costará en total. También se espera que en esa reunión Italia dé el mismo paso y comprometa su participación, lo que garantizaría cubrir el 98% del coste de este equipamiento único en el mundo, destinado a validar los futuros materiales de las plantas generadoras de esta energía limpia, barata e inagotable.

