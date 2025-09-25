De cuánto cuesta a quién paga: las seis claves del acelerador de partículas

Objetivo: El acelerador de partículas de Escúzar tiene como misión validar los materiales que en el futuro formarán parte de las plantas generadoras de ... energía de fusión.

Presupuesto: La puesta en marcha de la infraestructura científica costará unos 800 millones de euros. Es un proyecto internacional pero España, al ser el país anfitrión, aporta algo más de la mitad del presupuesto, que irá destinado fundamentalmente a la obra civil.

Personal: La plantilla de Ifmif Dones está formada actualmente por unos 60 profesionales altamente cualificados y está previsto que crezca hasta los 400 en los próximos años. La obra civil supondrá la creación de cientos de puestos de trabajo del sector de la construcción en la provincia de Granada.

Plazos: El objetivo es que la construcción de los edificios termine en 2029 y comience la instalación de los equipos tecnológicos. Para ello habrá que 'ensamblar' las diferentes máquinas y equipos aportados por los países socios. Está previsto que el acelerador inicie su funcionamiento en 2034.

Socios contribuyentes: Hasta el momento son socios contribuyentes del Programa Dones España (que asume un 55% del presupuesto aportado al 50% por el Gobierno central y la Junta de Andalucía), Croacia (5%) y Japón (5%). Fusion for Energy ha comprometido también su contribución (25%).

Socios colaboradores: Son Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Italia, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa, Rumanía y Ucrania. El país miembro del Programa Dones con negociaciones más avanzadas para convertirse en socio contribuyente es Italia, que aportaría un 8% del presupuesto, unos 64 millones de euros.