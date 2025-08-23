«Los 60 trabajadores están muy afectados y hemos pedido su evaluación psicológica»

Los miembros de comité seguridad y salud por parte de la fábrica Aceites Sierra Sur de Pinos Puente y varios portavoces de UGT han integrado ... una comisión de investigación para determinar las causas que originaron el accidente que le costó la vida a dos trabajadores el fin de semana pasado. El sindicato ha pedido la evaluación de la plantilla de 60 trabajadores para ver si desarrollan la actividad de forma idónea y si se encuentran en condiciones de trabajar tras este trágico suceso.

«La producción ha estado paralizado hasta que el juzgado ha autorizado el acceso a la zona. Los trabajadores psicológicamente están mal y muy afectados, por lo que hemos pedido informe psicológico», apunta Francisco Ruiz-Ruano, Secretario General de UGT FICA Granada. «Es fundamental que se cumplan los protocolos porque la mayoría de las empresas lo tienen prácticamente de forma documental y nos encontramos con la triste sorpresa de que no hay conocimiento por parte de los trabajadores de las medidas y precauciones que deben tomar para salvar sus vidas», resume el secretario.

«Ante sistuaciones de riesgo o evacuación un curso rápido en prevención de riesgos laborales es insignificante e insuficiente. Hago un llamamiento», lamenta. El sindicalista explica que se han designado ya las personas que van a intervenir en la comisión de investigación, pero para la toma de decisiones y posibles nuevas medidas de protección faltan diferentes informes entre ellos inspección de trabajo, los TEDAX de la Guardia Civil y de los Bomberos que intervinieron en el incendio, por lo que la comisión de investigación se emplaza al 15 de septiembre para seguir avanzando en el asunto.

Investigación y medidas

Toda la información que se extraiga en la comisión será fundamental para tomar medidas sobre el plan de seguridad y servirá para determinar lo que ha sucedido, así como las medidas que se tienen que adoptar para que no se repita. El pasado miércoles la industria recibió los permisos para retirar los precintos y reanudar la actividad, mientras los trabajadores controlan los 'rebrotes' del incendio que se producen por los rescoldos, dado que el orujo es un material altamente inflamable.

El incendio que acabó con la vida de dos empleados tuvo lugar el pasado sábado. Las víctimas se tratan de un hombre de 43 años, natural de Pinos Puente, Paquillo, y otro vecino de Alcalá la Real, de unos 55 años, Ramón. Los dos empleados estaban en el turno de noche de la fábrica que permanece operativa las 24 horas del día.