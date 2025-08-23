Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ariel C. Rojas
Incendio en Pinos Puente

«Los 60 trabajadores están muy afectados y hemos pedido su evaluación psicológica»

Constituida la comisión que tomará medidas y evaluará el plan de emergencias de la fábrica donde murieron dos empleados

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:06

Los miembros de comité seguridad y salud por parte de la fábrica Aceites Sierra Sur de Pinos Puente y varios portavoces de UGT han integrado ... una comisión de investigación para determinar las causas que originaron el accidente que le costó la vida a dos trabajadores el fin de semana pasado. El sindicato ha pedido la evaluación de la plantilla de 60 trabajadores para ver si desarrollan la actividad de forma idónea y si se encuentran en condiciones de trabajar tras este trágico suceso.

