Imagen de archivo de un simulacro de rescate en la Costa de Granada. A. Aguilar

El náufrago de Motril salió a bucear con unos amigos cerca de Ceuta y se perdió

El joven, de 23 años, llevaba desde la tarde del miércoles a la deriva y se recupera en el hospital

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Sábado, 23 de agosto 2025, 15:42

El náufrago rescatado el viernes en alta mar que fue evacuado por Salvamento Marítimo a la ciudad de Motril relata a la Policía Nacional que ... salió a bucear en la tarde del pasado miércoles y fue arrastrado por la marea. Según fuentes policiales, el joven de 23 años se encontraba al parecer con un grupo de amigos en la zona de Castillejos, un municipio marroquí situado en la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas y cercano a Ceuta, en una inmersión cuando las corrientes marinas se lo llevaron.

