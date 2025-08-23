Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de los participantes en la Concentración de Vuelo Libre de Loja IDEAL

El piloto fallecido en Loja era de Málaga y practicaba ala delta de forma habitual

El hombre cayó en el Peñón Prieto en una maniobra de aterrizaje fallida

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:14

El piloto de ala delta que falleció ayer en Loja era un vecino de la localidad malagueña de Periana. El hombre, de 68 años, practicaba ... este deporte de forma habitual. Los hechos tuvieron lugar en Peñón Prieto cuando al parecer el hombre volaba sobre la pedanía la Venta del Rayo y cayó tras una maniobra de aterrizaje fallida.

