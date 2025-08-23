El piloto fallecido en Loja era de Málaga y practicaba ala delta de forma habitual

El piloto de ala delta que falleció ayer en Loja era un vecino de la localidad malagueña de Periana. El hombre, de 68 años, practicaba ... este deporte de forma habitual. Los hechos tuvieron lugar en Peñón Prieto cuando al parecer el hombre volaba sobre la pedanía la Venta del Rayo y cayó tras una maniobra de aterrizaje fallida.

Fuentes del Ayuntamiento malagueño, señalan a IDEAL que el hombre no era autóctono de la localidad, pero hacía varios años se había asentado en la zona. El trágico suceso se produjo poco antes de las 20.00 horas de la tarde. La Policía Local del municipio granadino dio el aviso sobre las 19:45 horas para informar de los hechos y solicitar la presencia de los servicios médicos.

Los agentes indicaban en su aviso que un parapentista había sufrido una caída en la calle Peñón Prieto, una zona habitual de aterrizaje. De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, al Centro de Control Aéreo y al de Coordinación y Rescate. Por desgracia, poco se pudo hacer para salvar su vida. La Guardia Civil confirmó el fallecimiento del parapentista e indicó que se había activado el protocolo judicial.

Fuentes locales de Loja manifiestan que el Ayuntamiento señala que el área donde se produjo el siniestro está vigilada y, además, se acondiciona asiduamente. Hasta la fecha, nunca se había producido una incidencia de ese tipo. El consistorio mantiene de igual forma otras cuatro zonas de aterrizaje en la localidad. Las condiciones y la orografía de Loja hacen que se pueda practicar tanto parapente como ala delta prácticamente todo el año, siendo la Sierra y el Pico del Hacho algunas de las localizaciones predilectas. Hace dos décadas que se popularizaron estos deportes en el pueblo granadino, donde acuden centenares de personas anualmente. De hecho, todos los años la localidad alberga una concentración de vuelo libre.