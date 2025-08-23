Detienen a un joven y un menor por una presunta agresión sexual a una chica en las fiestas de Pulianas
La Policía Local y la Guardia Civil evitaron que el incidente generase un tumulto
Granada
Sábado, 23 de agosto 2025, 16:53
Eran las cinco y media de la madrugada del 23 de agosto cuando la música enmudeció en las fiestas de Pulianas. El Ayuntamiento del municipio ... granadino adoptó la decisión de parar al tener conocimiento de que una mujer había sufrido, presuntamente, una agresión sexual, un incidente que, a su vez, estuvo a punto de generar un tumulto entre los amigos de la víctima y los de los supuestos delincuentes, según informó a IDEAL José Antonio Carranza, el alcalde de la población.
Un dispositivo compuesto por agentes de la Policía Local de Pulianas y de la Guardia Civil abortó el conato de disturbio tras detener a los sospechosos, un joven de 18 años y un menor.
La denunciante acudió al punto violeta ubicado en el ferial e identificó a los presuntos agresores, agregó Carranza.
Siempre supuestamente, uno de los arrestados le tocó los pechos a la mujer y ella le arrojó a la cara la bebida que estaba consumiendo. El individuo en cuestión volvió entonces a manosoear a la chica con más violencia. A partir de ese momento, la tensión fue en aumento, pero las fuerzas de seguridad impidieron que estallase.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso y el alcalde anunció un refuerzo de la vigilancia preventiva en el ferial.
