La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso y el alcalde anunció un refuerzo de la vigilancia. Pepe Marín

Detienen a un joven y un menor por una presunta agresión sexual a una chica en las fiestas de Pulianas

La Policía Local y la Guardia Civil evitaron que el incidente generase un tumulto

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:53

Eran las cinco y media de la madrugada del 23 de agosto cuando la música enmudeció en las fiestas de Pulianas. El Ayuntamiento del municipio ... granadino adoptó la decisión de parar al tener conocimiento de que una mujer había sufrido, presuntamente, una agresión sexual, un incidente que, a su vez, estuvo a punto de generar un tumulto entre los amigos de la víctima y los de los supuestos delincuentes, según informó a IDEAL José Antonio Carranza, el alcalde de la población.

