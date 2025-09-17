Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del vehículo tras volcar en la carretera de Obeliar IDEAL

La Policía Local de Íllora rescata a una mujer que quedó atrapada tras volcar su coche

El accidente tuvo lugar en la carretera de Obeliar después de salirse el vehículo de la vía

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:20

La Policía Local de Íllora rescata a una mujer que quedó atrapada tras sufrir un accidente en el que el vehículo se salió de la vía y volcó. Los hechos sucedieron durante la madrugada del domingo, en la carretera de Obeliar.

La mujer, que era la conductora del coche, fue extraída por los agentes de la Policía Local. Los servicios de emergencias llegaron al punto del siniestro a los pocos minutos de producirse el accidente gracias al aviso de varios ciudadanos.

La víctima fue atendida por los Servicios Médicos tras su rescate. Fue también trasladada al Hospital de Traumatología de la capital, donde se recupera de las heridas.

