Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga. Redes sociales

Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga

La Policía Local denuncia al autor de los hechos por abandonar el lugar del accidente

S. Martínez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:57

La Policía Local de Albolote ha identificado a un conductor que la madrugada del pasado 7 de septiembre se estampó contra una rotonda de la localidad y se dio a la fuga. Aunque no hubo ningún herido, sí que se registraron daños materiales.

Los agentes han podido dar con el individuo gracias a unas cámaras de seguridad próximas a la zona y han procedido a denunciar al responsable por marcharse del lugar del accidente. Al parecer, solo un lateral del vehículo quedó afectado por la colisión.

