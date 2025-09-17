El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas

Un choque entre dos vehículos enl a noche del lunes en Motril se ha saldado con la detención de cuatro personas por un asunto de ... drogas. Así lo han confirmado a IDEAL desde la Policía Nacional, aunque no han precisado ni qué relación existía entre los implicados, ni cómo se produjeron los hechos.

El accidente se produjo cerca del puerto motrileño por la noche y el jaleo llamó la atención de todos los que estaban en la zona. Los hechos están ahora en investigación, por lo que ni la Policía Nacional ni la Local de Motril, que también estuvo en el lugar de los hechos, han querido dar más datos sobre lo sucedido.

Desde la Policía motrileña indicaron, eso sí, que no se produjeron disparos por el incidente. Ahora, se investigan los hechos que rodearon este accidente de tráfico que acabó destapando otro asunto.