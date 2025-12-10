«Nuestro objetivo es conocer la verdad y defender el patrimonio de Maracena»

Quiero Maracena recuerda que la citación judicial de la exalcaldesa es consecuencia directa de la denuncia presentada por Miguel Ángel Fernández Martínez. El Grupo ... Municipal Quiero Maracena, a través de su portavoz y concejal Miguel Ángel Fernández Martínez, la investigación judicial a la exalcaldesa Berta Linares son «causa directa» de la denuncia que en su día presentó el portavoz del grupo, Miguel Ángel Fernández ante la Guardia Civil por las presuntas irregularidades en la concesión, licencias y funcionamiento de la gasolinera en suelo municipal.

En la actualidad, la acusación ejercida por Quiero Maracena es la única acusación de parte personada en el Juzgado de Instrucción nº 9 en esta causa. «Ningún otro grupo político ha asumido en solitario la responsabilidad de sostener ante los tribunales esta investigación sobre el uso del suelo público y la gestión de recursos municipales vinculados a la gasolinera», han manifestado en un comunicado. En el marco de esta investigación, y siempre a instancia del Juzgado de Instrucción número 9 la Guardia Civil ha interesado también la práctica de diligencias de investigación patrimonial respecto del que fuera alcalde de Maracena, Noel López, con el único objetivo de esclarecer si de los hechos investigados pudiera derivarse algún tipo de beneficio económico.

Quiero Maracena subraya que ello no supone imputación penal alguna en este momento, y reitera su respeto absoluto a la presunción de inocencia de todas las personas mencionadas en la causa. «Lo que hoy publican los medios no es fruto de ninguna batalla mediática, sino del trabajo serio y perseverante ante la Guardia Civil, la Fiscalía y los juzgados. Si hoy se está investigando la posible comisión de delitos en Maracena es porque alguien decidió no mirar hacia otro lado y denunciar», afirma Fernández. Quiero Maracena quiere también reconocer la labor de la Guardia Civil, del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Instrucción número 9, que han tomado en serio la denuncia formulada y han ordenado informes técnicos y patrimoniales de gran profundidad, que ahora trascienden a la opinión pública a través de los medios de comunicación.

El grupo municipal reitera su compromiso con la transparencia, la limpieza en la gestión y la defensa del interés general de los vecinos de Maracena. Al mismo tiempo, recuerda que respeta plenamente la presunción de inocencia de todas las personas investigadas o eventualmente afectadas por la instrucción y que su objetivo no es otro que lograr que se esclarezca la verdad y, en su caso, que quien haya podido cometer delitos responda ante la Justicia. «Nuestra obligación como representantes públicos es proteger el patrimonio de Maracena y garantizar que nunca más se utilicen las instituciones al servicio de intereses particulares. Seguiremos personados y activos en esta causa hasta el final», concluye el portavoz de Quiero Maracena.