Imagen del grupo popular de Maracena en rueda de prensa. IDEAL

El PP exige al PSOE de Maracena el cese inmediato de Berta Linares

La formación pide explicaciones ante los «innumerables escándalos judiciales que afectan directamente a la gestión socialista»

P. G-T.

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 11:10

Comenta

El Partido Popular de Granada ha exigido responsabilidades inmediatas despueés de que IDEAL informara sobre la investigación de la Guardia Civil que apunta a un ... presunto delito de la exalcaldesa socialista de Maracena, Berta Linares. Para el portavoz local de la formación, Julio Pérez, «Maracena vuelve a estar en los titulares por presunta corrupción, algo que lamentablemente es el sello del PSOE en el municipio».

