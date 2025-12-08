Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de una comparecencia ante los medios de Berta Linares, exalcaldesa de Maracena Pepe Marín

La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena

El juzgado cita a Berta Linares a comparecer como investigada el 29 de enero por un delito de prevaricación urbanística

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:36

El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada declara la «complejidad de la causa» en la que investiga a la exalcaldesa de Maracena, Berta Linares ... Carmona, por un presunto delito de prevaricación en relación a la puesta en funcionamiento de forma irregular de una gasolinera de la localidad, donde la exregidora habría intervenido supuestamente tanto en su etapa de concejal de Urbanismo como de primera edil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

