¿En qué lugares de Granada nevará la semana que viene? RAMÓN L. PÉREZ La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte que el martes la cota de nieve estará muy baja en la provincia Á.L. Viernes, 18 enero 2019, 10:41

La próxima semana podrían llegar las primeras nevadas del invierno a la provincia de Granada. Aunque en Sierra Nevada sigue nevando cada cierto tiempo, en el resto de la provincia la situación aún no se ha dado pero esa circunstancia podría cambiar de pronto. Porque la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de lo que llega a Granada a partir del martes.

Según la previsión del tiempo que hace, este martes se espera que la cota de nieve baje tanto que pocas zonas de la provincia pueden asegurar que se vayan a librar de la nieve. La cota se instalará en el entorno de los 900 metros y eso asegura nieve en algunos municipios granadinos que están por encima de dicha altitud y no descarta copos, aunque sean aislados, en zonas más bajas.

Donde nevará seguro el martes es en Güejar Sierra y en pueblos de la Alpujarra como Capileira, Pampaneira y Trevélez. Todos ellos se encuentran por encima de los 900 metros de altitud por lo que la cota de nieve la sobrepasarán holgadamente. Es decir, habrá nieve aunque aún no se puede precisar la intensidad con la que caerá en estas localidades. Guadix también puede ser escenario blanco.

Previsión de la Aemet paa Güejar Sierra.

Pero, ¿qué pasará con la capital o los pueblos del cinturón metropolitano? En principio no debería nevar pero la diferencia de altitud con respecto a la cota de nieve no es demasiada. Por lo que incluso en Granada no se pueden descartar algunos copos de nieve como tampoco se puede hacer en las zonas más altas de Monachil, La Zubia, Dílar o Gójar. Todos estos pueblos están en el límite que marca la cota de nieve.