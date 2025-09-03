Planas: «El aceite de oliva no puede estar a precio de girasol ni con anillo antirrobo» El Gobierno activará medidas de almacenamiento para garantizar que los precios no se desplomen si la producción de 2025/26 superara la media

Mercedes Navarrete Granada Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

El precio del aceite de oliva virgen, el de máxima calidad, vuelve a situarse por encima de la barrera psicológica de los cuatro euros, que marca también los niveles de rentabilidad para el olivar tradicional y de montaña. El agosto caluroso que puede mermar la producción, el corto enlace con la campaña anterior y las ventas récord en recta final de la campaña de la comercialización mantiene los precios al alza. Tras seis meses en los que el litro de aceite se ha pagado al agricultor entre los 3,5 y 4 euros, la tendencia se ha revertido y es creciente ante la posibilidad de que el aforo oficial que tanto la Junta como el Ministerio publicarán a principios de octubre rebaje las expectativas de una gran cosecha.

¿Dónde está el equilibrio? ¿Y cuál es el precio deseable y justo? El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no ha hablado de una cifra concreta pero ha sido claro al respecto: «Tanta excepcionalidad es que el aceite de oliva se aproxime al precio del girasol, como que lleve un anillo antirrobo en los supermercados».

En el desayuno informativo de IDEAL, Planas ha adelantado que, ante la posibilidad de que la campaña 2025/26 fuera notoriamente superior a la media, fue previsor y en el Ministerio están preparados para activar el almacenamiento y la retirada parcial como herramienta para regular los precios y que no se desplomen para el pequeño agricultor.

No obstante, ha insistido en la prudencia hasta que se publique el aforo oficial de la nueva campaña en la que entiende que se volverá a la senda de normalidad. «El plus de esta campaña determinará la adopción de medidas como la del almacenamiento», ha apuntado.

«Deberíamos todos poner de nuestra parte para conseguir un precio o un segmento de referencia, un margen en el que nos movamos para que nuestros agricultores puedan percibir lo que legítimamente merecen, nuestra industria tenga un margen de rentabilidad y el consumidor pueda adquirir el aceite de forma normal, sin que suponga una excepcionalidad», ha valorado. Así ha recordado que el Gobierno matiene estructuralmente el 4% del IVA para el aceite de oliva para apoyar el consumo.

El ministro ha expresado también su preocupación por la disonancia de costes de producción entre el olivar tradicional y los intensivos y superintensivos y se mostró orgulloso por el apoyo específico al olivar tradicional incluido en la PAC, una propuesta que seguirá defendiendo el Gobierno de España.