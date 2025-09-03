Planas defiende un frente común entre Gobierno, comunidades y sector agrario ante el recorte de la PAC El ministro protagoniza el desayuno de IDEAL y califica de «decepcionante» la propuesta de la Comisión Europea que reduce fondos para el periodo 2028-2034

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apelado este miércoles a la necesidad de aunar esfuerzos entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las organizaciones y entidades representativas del sector para defender en la Unión Europea (UE) una Política Agraria Común (PAC) con un presupuesto suficiente y que responda a las necesidades reales de una actividad que es esencial para garantizar la seguridad alimentaria del continente. La unidad de acción ha sido uno de los mensajes centrales que Planas ha lanzado en el desayuno informativo organizado por IDEAL que se ha celebrado este miércoles en el Hotel Palacio de Santa Paula, Autograph Collection con el patrocinio de Lactalis Puleva.

La cita, con la que IDEAL estrena curso político, ha reunido a representantes institucionales como el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla y el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, diputados nacionales y senadores tanto del PP como PSOE, así como alcaldes de municipios y un centenar de invitados con una importante representación del mundo de la empresa, el financiero y el agro granadinos.

La Comisión Europea avanzó el pasado 16 de julio una nueva propuesta financiera para su Política Agraria Común en el periodo 2028-2034 que, entre otras cuestiones que han puesto en pie de guerra a agricultores y ganaderos, supone un recorte del 22% en las subvenciones. En su intervención en el desayuno de IDEAL, Planas ha sido tajante al calificar de «decepcionante» la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual presentada por la Comisión Europea (CE) para el periodo 2028-2024 es «decepcionante».

En el caso de los fondos previstos para la PAC, no responden a las necesidades reales y a los retos que tiene planteados actualmente el sector agroalimentario, según Planas. Aunque aún hay cuestiones por aclarar, Planas ha recordado que el propio comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, ha cuantificado en un 20 % la reducción del presupuesto de la PAC.

Planas ha reconocido sentirse defraudado, porque el marco financiero se aleja del documento «Visión para la Agricultura y la Alimentación» que la CE presentó en enero y que hizo concebir esperanzas sobre un reforzamiento del presupuesto de la PAC. Sin embargo, con la propuesta del Marco Financiero Plurianual, la Comisión «ha puesto de lado esta política y ha subestimado el papel que tiene el sector agrario y la industria agroalimentaria».

Ha recordado que, en junio, 20 ministros de Agricultura de la UE suscribieron un escrito en el que solicitaban a la Comisión una PAC suficientemente dotada y con personalidad institucional y jurídica propia. La propuesta de la CE, ha lamentado, no solo supone una importante reducción de fondos, sino que carece de un instrumento que identifique específicamente la política agraria, cuando ésta ha sido un eje vertebral de la Unión Europea desde su fundación. En la propuesta de la Comisión desaparecen los dos fondos específicos de los dos pilares de la PAC, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), y se agrupan distintas políticas en una única hucha que cada país deberá articular en sus propios planes nacionales.

Planas ha vaticinado que el acuerdo final sobre el futuro de la PAC será «laborioso y complicado». La Comisión ha hecho una propuesta inicial sobre la que ahora comenzarán unos debates que probablemente se prolongarán durante unos dos años. Para conseguir el objetivo, el ministro ha recalcado la importancia de la unidad de acción, y se ha referido a las numerosas muestras de rechazo a la propuesta de la CE que se han producido en el conjunto de las organizaciones sectoriales europea y de muchos gobiernos.

Los aranceles de EE UU

El ministro se ha referido también al acuerdo sobre aranceles alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos y ha reconocido que, aunque detiene la escalada en la guerra comercial, resulta asimétrico en favor de los intereses estadounidenses. La UE ha optado por posponer sus contramedidas durante seis meses, y España ha presentado un documento con propuestas sobre algunos sectores clave.

Planas ha recordado que el Gobierno ya puso en marcha en abril un plan de respuesta para apoyar a las empresas que resulten perjudicadas por la aplicación de aranceles impuestos por EE.UU, que incluye medidas de financiación, refuerzo de mercados alternativos y apoyo a inversiones.

En este contexto, el ministro ha reiterado la importancia estratégica de abrir nuevos mercados en otras zonas del mundo, y ha puesto como ejemplo la «excelente oportunidad» que para el sector agroalimentario español supone el acuerdo con Mercosur, pendiente de su ratificación definitiva.

«El mundo gira y tenemos que girar con él. No podemos defender, como gran potencia agroalimentaria, un comercio internacional y criticar los aranceles de la UE y a la vez plantear posturas autárquicas. Esto no quita que haya que apoyar si algún sector se ve afectado, pero esta situación hay que tenerla presente. Cuantos más mercados abramos en el mundo, mejor», ha concluido.