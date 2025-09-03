Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El ministro Luis Planas en el desayuno informativo de IDEAL. Pepe Marín
Desayuno informativo

Luis Planas: «No entiendo cómo se puede decir que no a 18.800 millones para Andalucía»

El ministro pide a Moreno que ponga «los intereses de Andalucía por encima de los de Génova» para aceptar la condonación de la deuda

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:48

«No puedo entender que el presidente de la Junta de Andalucía diga que no a una oferta que beneficia a Andalucía». Así de tajante se ha mostrado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, al valorar la decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de no asumir la condonación parcial de la deuda aprobada este martes en el Consejo de ministros.

MÁS INFORMACIÓN

Planas, que ha protagonizado este miércoles el desayuno informativo de IDEAL en Granada, ha aprovechado para pedir al presidente andaluz «que ponga los intereses de Andalucía por delante de los de Génova» en este foro en el que estaba presente el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco.

El ministro ha justificado la condonación de 83.252 millones de euros de deuda que tienen las comunidades autónomas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en el contexto de «buena marcha económica» que vive el país. «Podemos hacer determinadas operaciones porque tenemos la capacidad presupuestaria, haya o no haya presupuestos. Hemos conseguido crecer y tener cuentas públicas estabilizadas. Vean otros países de la zona euro», ha señalado.

En este sentido, Planas considera muy difícil sostener una postura contraria este ofrecimiento del Gobierno de España, que supone «la posibilidad de sanear cuentas y ahorrar intereses, que es muy importante para la prestación de servicios públicos».

«Son 18.800 millones en el caso de Andalucía. Es muy difícil argumentalmente decir que no a esta oferta», ha advertido Planas, que considera que esta propuesta es muy distinta del debate sobre la financiación.

«No entiendo que el presidente de Junta de Andalucía diga que no a una oferta que beneficia a Andalucía. La condonación de 18.800 millones de euros significa mayor margen desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de los intereses públicos. No está mirando el interés público sino una posición de partido», ha opinado Planas.

El ministro ha hecho estas reflexiones en el turno de preguntas del desayuno informativo, en el que el director de IDEAL, Quico Chirino, a colación de este tema, le ha inquirido sobre la motivación política de la medida, que surge de una negociación entre el PSOE y los independentistas catalanes para votar la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa.

Planas ha admitido, en respuesta a la repregunta, la motivación política de la medida, normalizando la necesidad de pactar con otras formaciones en un escenario en el que ya no hay mayorías absolutas. «No hay que tenerle miedo al acuerdo, hay que evitar las consecuencias negativas del desacuerdos y poner inteligencia y altura de miras», ha dicho el ministro para reivindicar los acuerdos en política. Ha recordado otra propuestas que surgieron de la necesidad de llegar a acuerdos políticos con las minorías catalanas, como el pacto del Majestic de José María Aznar.

«Es una iniciativa política pero el resultado práctico son 18.800 millones para Andalucía, ¿quién puede decir que no?», ha concluido.

