José Jiménez en su finca de Alhama de Granada. Antonio Arenas

«El pistacho es rentable pero hay que conocer bien el cultivo antes de lanzarse»

José Jiménez fue uno de los pioneros en cambiar cereal por pistacho en Alhama de Granada y el balance es muy positivo

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:51

Comenta

Hace siete años que el agricultor José Jiménez Valladares apostó por sembrar de pistacho once hectáreas de su finca de Alhama de Granada donde tenía ... tierra calma y cereal. Fue uno de los pioneros en introducir en su municipio un cultivo que le está dando alegrías y rentabilidad. Además de agricultor profesional, Jiménez Valladares es técnico agrícola con más de 25 años de experiencia y siempre le gusta ir por delante en su sector por lo que hizo sus cursos de formación en el IFAPA y se especializó en pistacho compartiendo experiencias con agricultores de La Mancha «que nos llevan 25 años de ventaja en este cultivo». «Me lo he trabajado mucho», admite. «Es un cultivo que me llama la atención y quería tener alternativas, para no cargar todo olivar y almendro. Tenemos el factor limitante del agua, ahora mismo ya tengo las aceitunas estresadas y el pistacho en cambio soporta bien la sequía».

