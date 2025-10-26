Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Violeta y Gumersindo, en Pistasol J. U.

Los pioneros en la producción al norte de la provincia de Granada

Calculan que necesitaron invertir unos 125.000 euros y después caminaron paso a paso hasta llegar a los 400.000 euros para tener la actual producción

José Utrera García

José Utrera García

Baza

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:50

Comenta

Violeta Molina y Gumersindo Sánchez son un matrimonio de Caniles, pioneros, en el norte de la provincia de Granada, en el cultivo de pistachos, que ... comercializan con la marca Pistasol. Toda la producción es en ecológico. Hace 14 años que compraron la primera finca y comenzaron a plantar los árboles de un cultivo desconocido en la comarca. Gumersindo recuerda que le llamaban el loco del pantano, por la zona que habían elegido para realizar las plantaciones y dedicarse al pistacho y no al olivo tradicional.

