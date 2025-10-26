Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La agricultora Carolina García recogiendo pistacho a mano en su explotación de Sillar Baja. IDEAL

Granada se suma a la fiebre del pistacho y triplica su cultivo en cinco años

La demanda de la industria y la rentabilidad anima a los agricultores a extender las plantaciones en Baza, Huéscar, Guadix, Iznalloz y Alhama

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:50

Comenta

Turrón de pistacho, cruasanes y todo tipo de dulces rellenos de crema de pistacho, helados, chocolate Dubái... El pistacho es el sabor de moda en ... la industria y su cultivo, impulsado por la demanda y la rentabilidad, también está en boga en el campo. La provincia se ha sumado a esta fiebre por el nuevo 'oro verde', ya que prácticamente todas las comarcas salvo la Costa Tropical tienen condiciones climáticas propicias para su cultivo y alcanza ya 4.377 hectáreas de plantaciones de pistacheros, el triple de superficie que hace cinco años, según fuentes de la consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

