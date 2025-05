Las peticiones de excepciones para la carga y descarga de la zona de bajas emisiones inundan el Ayuntamiento

Pablo Rodríguez Granada Viernes, 23 de mayo 2025, 12:52 | Actualizado 13:37h. Comenta Compartir

La zona de bajas emisiones está en marcha desde el pasado 9 de mayo. Sin embargo, la moratoria sobre las sanciones, que únicamente se activarán a partir de octubre, está provocando que las restricciones apenas tengan incidencia en los hábitos de circulación de los ciudadanos.

Como ha contado IDEAL semanas atrás, el Ayuntamiento está aprovechando el periodo hasta la entrada en vigor de las multas para perfilar las excepciones que permiten que coches que a priori no pueden acceder a la zona limitada lo hagan por una causa de fuerza mayor. Dentro de ese proceso, en las últimas semanas el Consistorio ha recibido alrededor de 4.000 peticiones para dar entrada a vehículos de reparto en las listas blancas.

La cifra, que ha sido dada a conocer este viernes por la edil de Movilidad, Ana Agudo, supone un volumen muy alto de registros que supera lo esperado por el equipo de gobierno. Así se desprende de las palabras de la concejala, que ha reconocido que una parte de esas solicitudes estaban siendo formalizadas por las empresas no sobre los coches que habitualmente hacen el servicio en Granada sino sobre otros que no entran en la capital. Incluso se está demandando esta misma excepción sobre transportes nuevos que, al no ser considerados contaminantes, ni siquiera requieren permiso porque no se ven afectados por la normativa.

Dado el gran volumen de registros, la concejala ha solicitado a las empresas que traten de limitar las peticiones en lo posible a los vehículos que vayan a realizar los repartos a la capital

Detrás de este fenómeno se esconde el interés de las compañías que hacen carga y descarga por proteger todos los vehículos de sus flotas, independientemente de su labor.

Agudo se ha referido además a las solicitudes de excepción de particulares, que también se están realizando en estos meses. Según ha aclarado, la mayor parte están motivadas por personas mayores de 67 años que quieren acogerse a la medida que les permitirá entrar en la ciudad con sus coches sin distintivos.