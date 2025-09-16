«La obra de Rules es absolutamente necesaria y se hace por motivos de seguridad»

La procesión de coches subiendo de la Costa a Granada este domingo ha dejado una imagen negativa para el sector turístico en estos coletazos del ... verano. Las obras en la A-44, con el corte del viaducto de Rules, han atacado a la paciencia de los conductores que se vieron atrapados entre la autovía el desvío.

Ante esta situación, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha querido recordar que estas obras no son un capricho. Ni aleatorias, ni por gusto sino «absolutamente necesarias por motivos de seguridad».

Fernández apuntó que hay un deslizamiento de una de las pilonas que hay que sustituir y que se ha estado trabajando con cero afección, tal y como se comprometieron, durante la temporada alta del verano, pero ahora hay que utilizar la parte superior y por tanto es obligatorio cortar «porque no es compatible el trabajo con la circulación del tráfico».

«Estamos dándole todas las vueltas posibles para mejorar. Es verdad que ha coincidido que en septiembre por la buena climatología que ha hecho que haya un tráfico mayor del previsto y ha originado el domingo a la hora de la subida pues cierto colapso», por eso el delegado del Gobierno en Andalucía confía en que se vaya aminorando esa densidad del tráfico. También insiste en que se trabaja a marchas forzadas en todo momento, y que confía en que sean capaces «en que esa menor densidad de tráfico y esa capacidad de trabajo nos permita que lo antes posible, aunque previsiones sean 19 de diciembre, quede expedito y con seguridad». El delegado del Gobierno ha resaltado que la cuantía d ela obra, 30 millones de euros, dan a entender su complejidad.