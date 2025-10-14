Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francisco Muñoz, en la sede del Espacio Natural Sierra Nevada en Pinos Genil. Pepe Marín
Francisco de Asís Muñoz

«Teníamos la obligación de recuperar el Elorrieta: es historia de Sierra Nevada»

Veterinario de formación, el director del Espacio Natural defiende el diálogo para implantar en la montaña un modelo de desarrollo sostenible que preserve la naturaleza sin impedir la actividad humana

Inés Gallastegui

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025

Francisco de Asís Muñoz Collado cumplió el mes pasado seis años al frente del Espacio Natural Sierra Nevada. Licenciado en Veterinaria por la Universidad de ... Córdoba y Máster en Nutrición por la de Granada, defiende en esta entrevista las polémicas obras de rehabilitación del refugio Elorrieta, que están a punto de terminar, pero habla también de la estación de esquí, de los planes de conservación de especies o de la política forestal, y defiende el diálogo para desarrollar un modelo de desarrollo sostenible que haga compatible la conservación de la naturaleza y la actividad humana.

