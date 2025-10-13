Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sierra Nevada vista desde el Barranco del Poqueira. Rafael Vílchez

Pampaneira tendrá un centro de visitantes, mientras el de la Hoya de la Mora sigue parado

El Ayuntamiento ya ha cedido un solar a la entrada del pueblo y el Espacio Natural redacta el proyecto

I. Gallastegui

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:50

Comenta

En varios momentos de la entrevista, Francisco Muñoz destaca la continuidad en la gestión del Espacio Natural Sierra Nevada y admite que en esta carrera ... de fondo ahora se recogen los frutos del trabajo de siembra de muchos años. Lo hace, por ejemplo, al hablar de los planes de conservación de especies, la mejora de los caminos de montaña, «vitales» para la agricultura, la ganadería o el turismo, o la naturalización de los pinares de repoblación, con los trabajos de clareo –«Más vale perder algún pino que perder un pinar»–, donde destaca que las inversiones han aumentado pero la filosofía es la misma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos
  2. 2 Vuelve la lluvia a Granada y Andalucía con el cambio de tiempo: ¿cuándo regresa?
  3. 3 La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas»
  4. 4

    El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini
  5. 5 Granada se vuelca con Elenita y Samuel, dos grandes causas que necesitan todo el apoyo
  6. 6 La empresa hueteña que soluciona el embalaje para la industria
  7. 7 Un establecimiento de un pueblo de Granada sigue conservando el mosto en tinajas de barro
  8. 8

    Loulendo, atacante del filial, todavía no tiene la documentación para jugar
  9. 9

    La gran cooperativa del cherry innova con el salmorejo y las hamburguesas veganas
  10. 10

    La clínica dental del Ratoncito Pérez impulsa la donación de sonrisas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pampaneira tendrá un centro de visitantes, mientras el de la Hoya de la Mora sigue parado

Pampaneira tendrá un centro de visitantes, mientras el de la Hoya de la Mora sigue parado