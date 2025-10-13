Pampaneira tendrá un centro de visitantes, mientras el de la Hoya de la Mora sigue parado

En varios momentos de la entrevista, Francisco Muñoz destaca la continuidad en la gestión del Espacio Natural Sierra Nevada y admite que en esta carrera ... de fondo ahora se recogen los frutos del trabajo de siembra de muchos años. Lo hace, por ejemplo, al hablar de los planes de conservación de especies, la mejora de los caminos de montaña, «vitales» para la agricultura, la ganadería o el turismo, o la naturalización de los pinares de repoblación, con los trabajos de clareo –«Más vale perder algún pino que perder un pinar»–, donde destaca que las inversiones han aumentado pero la filosofía es la misma.

Entre los proyectos que tiene entre manos actualmente, destaca las obras de mejora de los refugios guardados de Postero Alto y Poqueira –con una inversión de 3,8 millones de euros–, o el proyecto de construcción de un centro de visitantes a la entrada de Pampaneira, donde el Ayuntamiento alpujarreño ya ha cedido el solar y se está redactando un proyecto que supondrá una inversión de 2 millones de euros. Este punto tendría la misión de difundir los valores de Sierra Nevada entre las personas que llegan al pueblo, pero no suben a la montaña, y orientar a quienes quieren hacer rutas en la zona.

En cambio, no oculta su decepción por el parón en el proyecto de un centro similar en la otra puerta de entrada para los cerca de 700.000 visitantes anuales del parque, la Hoya de la Mora, en una parcela del Ministerio de Transición Ecológica. «Cuando yo llegué se estaban tramitando las alegaciones al proyecto en el Ayuntamiento de Monachil y no hemos vuelto a saber nada más», lamenta.