Orgullo por las 'buenas notas' de Sierra Nevada en el mundo
Los reconocimientos de la Lista Verde, el Consejo de Europa y la Unesco respaldan la gestión del Parque Natural de Sierra Nevada
I. G.
Granada
Lunes, 13 de octubre 2025, 23:50
El director del Espacio Natural Sierra Nevada, Francisco Muñoz, está especialmente orgulloso de los reconocimientos internacionales que atesora este espacio protegido, por los que agradece ... el «trabajo ímprobo» del centenar de profesionales que componen la plantilla del parque, de ellos 65 agentes de medio ambiente y celadores forestales y el resto, personal técnico y administrativo.
Entre ellos destaca ser el único espacio natural de España que es miembro de pleno derecho en la Lista Verde de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza; la excelente calificación obtenida en la revisión decenal como Reserva de la Biosfera de la Unesco; el diploma del Consejo de Europa a áreas protegidas, que recogerá el 28 de octubre en Florencia; o la renovación de su membresía en la Carta Europea de Turismo Sostenible, a la que ya se han adherido más de 40 empresas que actúan como 'embajadoras' del parque. «Todo esto confirma que estamos en el buen camino», asegura Muñoz.
