Lugar del accidente en la GR-30 de Granada. IDEAL

Una mujer herida y retenciones tras un accidente en la Circunvalación de Granada

El choque entre dos vehículos entorpece la circulación en sentido Jaén durante la tarde del viernes

P. M.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:23

Un accidente entre dos vehículos ha dejado una mujer herida en la tarde de este viernes en Granada. El choque se ha producido por un alcance entre dos coches en la GR-30, en el kilómetro 13, en sentido Jaén. El incidente, genera retenciones en la Circunvalación de Granada, entre la salida de Recogidas y Armilla.

Según ha informado Emergencias 112 Andalucía, hasta el lugar del accidente se han desplazado el 061, Guardia Civil de Tráfico y operarios de mantenimiento de carreteras. En principio la afectada se encontraría herida leve.

