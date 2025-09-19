Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Al menos siete heridos en el incendio de una sexta planta en calle Arabial.
Al menos siete heridos en el incendio de una sexta planta en calle Arabial. Ideal

Al menos siete heridos en el incendio de una sexta planta en calle Arabial

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos, Policía Nacional y efectivos de 061

S. Palacios

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:10

El sexto piso de un bloque de edificios ha ardido tras incendiarse una vivienda en torno a las 15 horas, según ha confirmado el 112. Al menos siete personas han resultado heridas por inhalación de humo y una mujer ha tenido que ser rescatada de un ascensor.

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos, Policía Nacional y efectivos de 061. Las causas no han trascendido por el momento, pero se trata de una zona muy concurrida próxima al campus de Fuentenueva y al Hipercor.

En la vivienda había dos personas, las cuales, según 112, no han tenido que ser rescatadas, pero están afectadas, junto a cuatro vecinos, por inhalación de humo. Algunos han tenido que ser trasladados a un centro hospitalario.

En actualización

La redacción de IDEAL trabaja para ampliar esta información. Disfruta aquí de una navegación rápida y sin límites

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  3. 3 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  4. 4

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  5. 5 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  6. 6 Varios ciudadanos persiguen y retienen a un ladrón que había robado el bolso a una mujer
  7. 7 El castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre
  8. 8 El general de un pueblo de Granada que dejó su caja mortuoria para los entierros de los más pobres
  9. 9

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  10. 10 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Al menos siete heridos en el incendio de una sexta planta en calle Arabial