Al menos siete heridos en el incendio de una sexta planta en calle Arabial
Hasta el lugar se han desplazado Bomberos, Policía Nacional y efectivos de 061
S. Palacios
Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:10
El sexto piso de un bloque de edificios ha ardido tras incendiarse una vivienda en torno a las 15 horas, según ha confirmado el 112. Al menos siete personas han resultado heridas por inhalación de humo y una mujer ha tenido que ser rescatada de un ascensor.
Hasta el lugar se han desplazado Bomberos, Policía Nacional y efectivos de 061. Las causas no han trascendido por el momento, pero se trata de una zona muy concurrida próxima al campus de Fuentenueva y al Hipercor.
En la vivienda había dos personas, las cuales, según 112, no han tenido que ser rescatadas, pero están afectadas, junto a cuatro vecinos, por inhalación de humo. Algunos han tenido que ser trasladados a un centro hospitalario.
En actualización
