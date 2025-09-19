Un incendio junto a un restaurante de Bib-Rambla obliga a actuar a Bomberos de Granada
Las llamas se han originado en la quinta planta de un edificio en obras
P. M.
Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:55
Alerta en el centro de Granada por el incendio en un bloque ubicado en la plaza Bib-Rambla. Poco antes de las 17.00 horas de este viernes, la presencia de humo en la céntrica plaza alertaba a los presentes. Las llamas se han originado en la quinta planta de un edificio en obras, lo que ha movilizado a Bomberos de Granada, Policía Local y Nacional.
El bloque de viviendas está junto a un restaurante que la semana pasada sufrió un incendio en su cocina. Una de las hipótesis es que en los conductos de ventilación haya quedado grasa acumulada, lo que ha generado la humareda.
A pesar de la aparatosa imagen, no ha habido que lamentas heridos y las llamas han quedado controladas con rapidez.
