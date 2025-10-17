Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lugar en el que ha ocurrido el atropello en el metro de Granada. IDEAL

Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada

El servicio médico del 061 ha trasladado a la arrollada al hospital de traumatología con contusiones

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:11

Comenta

Gran susto en la parada de metro de Dílar este viernes por la mañana. Una mujer de 64 años de edad, y que se disponía a cruzar por la avenida de la Ilustración, ha sido arrollada por el metro de Granada y ha tenido que ser trasladada al hospital de Traumatología por una contusión en la cabeza.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía a IDEAL, la herida, tras ser atropellada, ha sido atendido por el servicio médico del 061, que la ha estabilizado y llevado hasta el centro hospitalario. También han acudido efectivos de Policía Nacional y Local para asegurar la zona tras el accidente.

Como consecuencia del incidente, que ha ocurrido sobre las 10.20 horas de este viernes, el recorrido del metro ha tenido que ser modificado, y se han establecido servicios parciales entre las paradas de Albolote-Nuevos Los Cármenes y PTS-Armilla. El propio metro de Granada ha informado que sobre las 10.45 horas se había restablecido el servicio sin interrupciones.

