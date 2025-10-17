Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Intervención de Bomberos de Granada por un incendio en la Plaza Gamboa este jueves Ideal

Cinco personas trasladadas por inhalación de humo por un incendio en un restaurante del centro de Granada

La Policía Local confirmó que los afectados eran vecinos del bloque en el que se ubica el restaurante y a cuyos pisos llegó el humo

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:32

Comenta

Cinco personas tuvieron que ser atendidas y trasladadas al hospital tras el incendio declarado en la noche de este jueves en un restaurante del centro de Granada. El episodio tuvo lugar, concretamente, en la Plaza Gamboa, cuando el servicio de emergencias 112 recibió varios avisos por un incendio declarado en un establecimiento de esta céntrica plza.

Inmediatamente acudieron Bomberos de Granada, junto con los servicios sanitarios, Policía Nacional y Policía Local. A su llegada, los sanitarios comprobaron que había cinco personas afectadas por inhalación de humo. Tras ser atendidos en primera instancia en el mismo lugar de los hechos, fueron trasladados al Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Según ha podido saber este periódico por testigos de los hechos, el restaurante en el que se produjo el incendio es Lumbre.

El siniestro se originó en la cocina del restaurante ubicado en la Plaza Gamboa sobre las 23.15 horas del jueves, cuando el 112 recibió varios avisos por un local del que salía mucho humo.

Fuentes sanitarias y policiales han indicado que, como consecuencia del incendio, cinco personas resultaron intoxicadas por humo. Se trata de un hombre de 42 años y de cuatro mujeres de 40, 56, 72 y 80 años de edad. Todos fueron evacuados por los equipos médicos al hospital Virgen de las Nieves. La Policía Local confirmó que los afectados eran vecinos del bloque en el que se ubica el restaurante y a cuyos pisos llegó el humo.

