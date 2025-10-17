Descubren un local clandestino de Granada destinado al consumo de cachimbas con tres armas dentro La Policía Local ha clausurado el establecimiento y denunciado a su propietario

Carlos Balboa Granada Viernes, 17 de octubre 2025, 12:15 | Actualizado 12:49h. Comenta Compartir

Importante actuación la que llevó a cabo la Policía Local de Granada en la madrugada del martes en una calle de la Zona Norte, durante un control rutinario. Los agentes localizaron un local clandestino destinado al consumo de tabaco en cachimbas que, además, venía con más 'sorpresas'. Y no solo por las diez personas que había en su interior fumando, no solo tabaco sino sustancias estupefacientes.

En efecto, la Policía, con apoyo de una unidad GAPB en funciones de inspección de establecimientos, localizó tres armas de cuarta categoría sin licencia efectiva (dos carabinas y una pistola simulada de aire comprimido).

El cuerpo conforma que el local en cuestión ha sido clausurado y su propietario denunciado una vez consultada la documentación solicitada que, básicamente, no era ninguna: ni licencia, ni dado de alta en la Junta de Andalucía. Solo el amparo de que se trataba de «una peña». Eso sí, el cartel de 'abierto' figuraba en la puerta. Ya no lo está.