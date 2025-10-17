Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Descubren un local clandestino de Granada destinado al consumo de cachimbas con tres armas dentro

La Policía Local ha clausurado el establecimiento y denunciado a su propietario

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:15

Comenta

Importante actuación la que llevó a cabo la Policía Local de Granada en la madrugada del martes en una calle de la Zona Norte, durante un control rutinario. Los agentes localizaron un local clandestino destinado al consumo de tabaco en cachimbas que, además, venía con más 'sorpresas'. Y no solo por las diez personas que había en su interior fumando, no solo tabaco sino sustancias estupefacientes.

MÁS INFORMACIÓN

En efecto, la Policía, con apoyo de una unidad GAPB en funciones de inspección de establecimientos, localizó tres armas de cuarta categoría sin licencia efectiva (dos carabinas y una pistola simulada de aire comprimido).

El cuerpo conforma que el local en cuestión ha sido clausurado y su propietario denunciado una vez consultada la documentación solicitada que, básicamente, no era ninguna: ni licencia, ni dado de alta en la Junta de Andalucía. Solo el amparo de que se trataba de «una peña». Eso sí, el cartel de 'abierto' figuraba en la puerta. Ya no lo está.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  2. 2 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  3. 3 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  4. 4 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  5. 5 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  6. 6

    La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes
  7. 7 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  8. 8 La abuela centenaria de un pueblo de Granada que recogía aceitunas por tres pesetas y media al día
  9. 9 El restaurante más pequeño de Granada se hace grande
  10. 10 La conexión Granada-Nantes comenzará el 18 de diciembre con vuelos desde 27 euros para Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Descubren un local clandestino de Granada destinado al consumo de cachimbas con tres armas dentro

Descubren un local clandestino de Granada destinado al consumo de cachimbas con tres armas dentro