Descubren a dos supuestos operarios robando cobre en Granada Un hombre de 45 años ha sido detenido y se busca a otro que se dio a la fuga

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 45 años de edad como presunto responsable de un delito de robo de cobre en el distrito norte de Granada. Esta persona fue sorprendida a bordo de una furgoneta en el lugar de los hechos, y a inspeccionar el vehículo, se encontró en su interior numerosos cables de cobre de gran grosor, así como herramientas para su corte y transporte. Este individuo, el cual no tiene antecedentes policiales reseñables en su haber, ha declarado en dependencias policiales y ha quedado en libertad tras pasar a disposición judicial.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la noche en la zona norte de la ciudad. Una patrulla policial acudió al lugar de los hechos comisionada por la Sala CIMACC 091 donde según declaraciones de testigos había dos personas robando cableado eléctrico e introduciéndolo en una furgoneta.

Al llegar al lugar indicado, los agentes observaron a un individuo vistiendo ropa de trabajo así como unos 80 metros de cable tendidos en la vía pública. Dicha persona manifestó que estaba trabajando en labores de mantenimiento y, al solicitarle la documentación correspondiente a su trabajo, emprendió la huida a la carrera por las calles aledañas.

Los policías recopilaron entonces toda la información sobre los hechos y obtuvieron las características de la furgoneta que presuntamente estaba involucrada en el robo. A los pocos minutos, observaron pasar a dicha furgoneta por el lugar, así que la siguieron desde el vehículo policial para darle el alto.

Dicho vehículo era conducido por un varón que también vestía ropa de trabajo sin poder acreditar ante los agentes una actividad laboral permitida. Tras examinar la zona de carga de la furgoneta, los policías encontraron una gran cantidad de cable de gran grosor, una radial, un casco, botas de trabajo, unas tijeras de corte, así como 18 tarjetas SIM de diferentes compañías telefónicas. El vehículo tenía además fijada una eslinga presuntamente para poder sacar el cableado de las arquetas del suelo de donde estaban obteniendo el cobre.

Los agentes también encontraron en el vehículo las llaves de otra furgoneta que se encontraba en el lugar de los hechos la cual que también fue intervenida.

Fueron los propios policías nacionales los que se aseguraron de que todas las arquetas de la zona se quedasen cerradas para la seguridad de los viandantes y vehículos.

El detenido, varón de 45 años y sin antecedentes policiales reseñables en su haber, ha pasado a disposición judicial quedando en libertad.