Muere un hombre en sillas de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza

Un hombre de entre 50 y 60 años ha muerto este lunes en plena calle en la Cuesta Escoriaza de Granada, según han confirmado tanto ... el servicio coordinador de emergencias 112 como la Policía Nacional a este periódico. Los hechos han tenido lugar a las 8.15 de la mañana muy cerca de la sede de la Cruz Roja en esta vía de acceso al Realejo.

Según alertaban los testigos, un hombre en silla de ruedas estaba tendido en mitad de la calle y no atendía a la reclamación de los viandantes. El 112 ha movilizado de inmediato a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional. A su llegada, los sanitarios han constatado que el hombre, de unos 55 años, había fallecido.

En ese momento se ha decretado la muerte judicial y se ha activado el protocolo. La Policía Científica se ha hecho cargo de la investigación para identificar a la vícitima y tratar de aclarar las causas del fallecimiento. Desde la Policía Nacional señalan que será la autopsia la que aclare los motivos del fallecimiento.

Los primeros indicios no apuntan a una muerte violenta, ya que no se han hallado signos de violencia en el cuerpo del fallecido, pero aún es pronto para saber cómo se han desarrollado los hechos, inciden desde la Policía Nacional.