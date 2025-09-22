Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cuesta Escoriaza, donde se ha producido el fallecimiento. G. Maps

Muere un hombre en sillas de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza

En un principio no se han encontrado signos de violencia, pero será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:36

Un hombre de entre 50 y 60 años ha muerto este lunes en plena calle en la Cuesta Escoriaza de Granada, según han confirmado tanto ... el servicio coordinador de emergencias 112 como la Policía Nacional a este periódico. Los hechos han tenido lugar a las 8.15 de la mañana muy cerca de la sede de la Cruz Roja en esta vía de acceso al Realejo.

