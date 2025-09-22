La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe

La Guardia Civil investiga una agresión por arma blanca entre dos personas que resultaron heridas en Atarfe durante la madrugada del sábado a domingo. La ... Benemérita asegura que ambas partes están plenamente identificadas y que se está pendiente de la evolución médica.

Según fuentes conocedoras del caso, los hechos sucedieron pasadas las cuatro de la madrugada del sábado al domingo en la puerta de un bar de copas situado en la Carretera de Atarfe. Uno de los implicados es de la localidad en la que tuvo lugar el suceso, mientras que el otro es de Albolote, tal y como afirmaron las mismas fuentes.

Testigos que se encontraban en el pub explicaron que la trifulca comenzó en el interior de local. «Vimos empujones y cómo uno le rompía un vaso en la cabeza a otro a un metro de distancia de donde estábamos sentados», relataron. Consiguieron sacar al agredido a la calle y es ahí donde se produjo el apuñalamiento. Según fuentes consultadas por este periódico, el presunto autor de los hechos también resultó herido en una mano. Ambos varones, de unos 40 años, fueron atendidos en el hospital de Traumatología de Granada.