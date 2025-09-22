Herido grave tras una deflagración en una casa de Guájar Alto En el suceso hubo una segunda persona afectada que también fue trasladada al hospital

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre un accidente ocurrido el pasado sábado en una vivienda de la localidad de Guájar Alto, en término municipal de Los Guájares, en la comarca de la costa de Granada, en el que una persona resultaba herida de gravedad tras una deflagración.

Fuentes consultadas por Europa Press en la Guardia Civil han detallado que están por determinar las causas que provocaron esta deflagración o si pudo tratarse de una explosión. Es el cuerpo de los Tedax-NRBQ el que se encarga del informe técnico.

El centro coordinador de Emergencias 112 Andalucía recibía una llamada de alerta sobre las 13,50 horas en que se daba cuenta de una deflagración en una vivienda de la calle Parada, tras lo que se movilizaba a Bomberos de Motril, Guardia Civil y servicios sanitarios.

Según las fuentes consultadas por Europa Press en el 112, la Guardia Civil daba cuenta después de un herido grave que había requerido de traslado a un centro hospitalario de Granada, mientras que servicios sanitarios informaban finalmente de la evacuación de dos hombres, uno de 61 y otro de 26 años, en concreto a Neurotraumatología del Hospital Virgen de las Nieves de la capital granadina.