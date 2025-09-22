Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Calle Parada de Guájar Alto, donde se produjo la deflagración. G. Maps

Herido grave tras una deflagración en una casa de Guájar Alto

En el suceso hubo una segunda persona afectada que también fue trasladada al hospital

E. P.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:48

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre un accidente ocurrido el pasado sábado en una vivienda de la localidad de Guájar Alto, en término municipal de Los Guájares, en la comarca de la costa de Granada, en el que una persona resultaba herida de gravedad tras una deflagración.

Sucesos

Fuentes consultadas por Europa Press en la Guardia Civil han detallado que están por determinar las causas que provocaron esta deflagración o si pudo tratarse de una explosión. Es el cuerpo de los Tedax-NRBQ el que se encarga del informe técnico.

El centro coordinador de Emergencias 112 Andalucía recibía una llamada de alerta sobre las 13,50 horas en que se daba cuenta de una deflagración en una vivienda de la calle Parada, tras lo que se movilizaba a Bomberos de Motril, Guardia Civil y servicios sanitarios.

Según las fuentes consultadas por Europa Press en el 112, la Guardia Civil daba cuenta después de un herido grave que había requerido de traslado a un centro hospitalario de Granada, mientras que servicios sanitarios informaban finalmente de la evacuación de dos hombres, uno de 61 y otro de 26 años, en concreto a Neurotraumatología del Hospital Virgen de las Nieves de la capital granadina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  2. 2

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  3. 3 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  4. 4

    Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  5. 5

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  6. 6 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  7. 7 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  8. 8

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  9. 9

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  10. 10 Las 7.000 tortas de la Virgen de un gran maestro panadero granadino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Herido grave tras una deflagración en una casa de Guájar Alto

Herido grave tras una deflagración en una casa de Guájar Alto