Movilidad avisa a 32.000 'infractores' del inicio en octubre de la zona de bajas emisiones

El inicio del periodo sancionador de la zona de bajas emisiones (ZBE) de Granada está cada vez más cerca y, con el objetivo de que ... todos los granadinos con vehículo tengan claras las normas con antelación a su puesta en marcha, el Ayuntamiento de la capital terminaba este mismo viernes de enviar las cartas informativas que recuerdan la fecha clave a quienes podrán ser penalizados. En los próximos días, un total de 32.000 conductores recibirán en su domicilio la misiva del consistorio en la que se les notifica que las multas por circular indebidamente se impondrán a partir del 1 de octubre de este 2025.

Las cartas han sido remitidas a los granadinos que, en junio, se saltaron las restricciones, «algunos una vez en todo el mes y otros, más frecuentemente»

Las cartas han sido remitidas a los granadinos que, en junio, se saltaron las futuras restricciones, «algunos una vez en todo el mes y otros más frecuentemente». «Aun así, cabe la posibilidad de que alguno haya presentado una excepción en las últimas semanas y la reciba», ha trasladado a IDEAL la concejala de Movilidad, Ana Agudo. El objetivo es impedir el acceso al núcleo urbano de los coches más contaminantes. Quien a partir de octubre no lo respete, se expondrá a una sanción económica, una medida que entra en vigor después de haber estado en una especie de periodo de prueba desde el pasado 9 de mayo, cuando las limitaciones empezaron a funcionar aunque sin multas.

«No se ha producido un incremento notable de las matriculaciones en estos últimos meses»

En este tiempo, por lo tanto, los incumplidores ya han sido informados de que lo son, pero no han recibido 'castigo' alguno. Es lo único que falta. A día de hoy, a nivel de ejecución del proyecto, está todo prácticamente listo para que la zona de bajas emisiones empiece a funcionar íntegramente. Los técnicos del área de Movilidad ya han finalizado la colocación de la señalética que indica desde qué puntos se considera área restringida –los primeros paneles se dejaron ver en marzo–. La instalación de las cámaras, sin embargo, continúa en proceso. «Faltan algunas pero el objetivo es instalar prácticamente todas antes del 1 de octubre. Además, aunque no estuviesen todas, contamos con suficiente cobertura como para hacer la vigilancia de toda la zona con las cámaras que ya están instaladas», explican desde el Ayuntamiento.

Todo apuntaba a una inscripción masiva de vehículos en la capital a las puertas del periodo sancionador, pero «no se ha producido un incremento notable de las matriculaciones en estos últimos meses». Según la información que ahora mismo maneja el área de Movilidad, «no varía mucho, si bien dentro de los censos hay cierto retraso porque se trata de una información que tiene la Dirección General de Tráfico y nosotros hacemos uso de la misma después, pero no en tiempo real».

Vehículos permitidos

Lo que sí está claro es que, desde el 1 de octubre, no podrán pasar más allá de los carteles indicativos de la ZBE aquellos vehículos que no paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en la ciudad de Granada y, además, carezcan de distintivo ambiental. Esto afecta a los de gasolina anteriores a 2001 y a los diésel anteriores a 2006. Solo se salvarán los que puedan incluirse en alguna de las excepciones recogidas en la ordenanza de Movilidad. El plan es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire, la salud pública y la calidad de vida de quienes viven, trabajan o visitan Granada.

Solo se podrá acceder sin restricciones a cualquier parking habilitado mientras la estancia supere la hora

Por eso, solo se podrá acceder sin restricciones a cualquier parking habilitado mientras la estancia supere la hora y los vehículos no autorizados no podrán estacionar en la vía pública en ningún caso. Todas las condiciones las recuerda el Ayuntamiento granadino en las cartas informativas enviadas a los 'infractores'. A partir del 1 de octubre, las cámaras cazarán a todo el que se salte la ley y, esta vez, la multa sí que llegará.