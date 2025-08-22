Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Señal de la zona de bajas emisiones en la rotonda de acceso por Méndez Núñez. Javier Martín

Movilidad avisa a 32.000 'infractores' del inicio en octubre de la zona de bajas emisiones

Los titulares de los vehículos contaminantes no serán sancionados hasta entonces

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:24

El inicio del periodo sancionador de la zona de bajas emisiones (ZBE) de Granada está cada vez más cerca y, con el objetivo de que ... todos los granadinos con vehículo tengan claras las normas con antelación a su puesta en marcha, el Ayuntamiento de la capital terminaba este mismo viernes de enviar las cartas informativas que recuerdan la fecha clave a quienes podrán ser penalizados. En los próximos días, un total de 32.000 conductores recibirán en su domicilio la misiva del consistorio en la que se les notifica que las multas por circular indebidamente se impondrán a partir del 1 de octubre de este 2025.

Espacios grises

