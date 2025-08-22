Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Señal indicativa de la zona de bajas emisiones de Granada. Javier Martín
Zona de Bajas Emisiones de Granada

Los mayores de 67, los que más han pedido ser una «excepción» en la zona de bajas emisiones

El Ayuntamiento recibe 200 solicitudes de conductores con este perfil que quieren acceder a la capital

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:26

La nueva Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Granada entrará definitivamente en vigor el próximo 1 de octubre. Será entonces cuando las cartas informativas quedarán ... atrás y, en su lugar, empezarán a imponerse sanciones económicas a los conductores que entren en la zona de bajas emisiones (ZBE) sin permiso. Desde el pasado mayo, para poder acceder a la capital es imprescindible contar con un vehículo que cumpla las características, que esté matriculado aquí, pague el impuesto de tráfico aquí y cuente con un distintivo ambiental. Pero también se contemplan algunas excepciones, como, por ejemplo, los mayores de 67 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  3. 3

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  4. 4

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  5. 5

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
  6. 6

    Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés
  7. 7 «Asombro y emoción» en los bañistas de Torrenueva por un delfín cerca de la orilla
  8. 8 El arriero granadino de 97 años que fue estraperlista de la posguerra en la Alpujarra
  9. 9 El mirador más alto y con mejores vistas de la península se encuentra en Granada
  10. 10 El SEPE oferta más de 2.000 puestos para trabajar de administrativo sin necesidad de saber inglés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los mayores de 67, los que más han pedido ser una «excepción» en la zona de bajas emisiones

Los mayores de 67, los que más han pedido ser una «excepción» en la zona de bajas emisiones