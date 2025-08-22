Los mayores de 67, los que más han pedido ser una «excepción» en la zona de bajas emisiones

La nueva Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Granada entrará definitivamente en vigor el próximo 1 de octubre. Será entonces cuando las cartas informativas quedarán ... atrás y, en su lugar, empezarán a imponerse sanciones económicas a los conductores que entren en la zona de bajas emisiones (ZBE) sin permiso. Desde el pasado mayo, para poder acceder a la capital es imprescindible contar con un vehículo que cumpla las características, que esté matriculado aquí, pague el impuesto de tráfico aquí y cuente con un distintivo ambiental. Pero también se contemplan algunas excepciones, como, por ejemplo, los mayores de 67 años.

«Es la excepción más llamativa o al menos la que más se está recibiendo», ha asegurado la concejala del área de Movilidad, Ana Agudo. Los granadinos que tienen 67 años o más se han lanzado en masa a pedir al consistorio que les permita circular con su vehículo por la ciudad de la Alhambra de forma «excepcional». A día de hoy, ya se han recibido en torno a 200 solicitudes de conductores con este perfil.

También se han registrado otro tipo de excepciones. A menos de dos meses de que arranque el periodo sancionador, destacan especialmente las peticiones de vehículos de carga y descarga. «Esto se debe a que muchos transportistas, en lugar de inscribir solo los vehículos de carga y descarga que entran en la ciudad, inscriben toda su flota aunque no vayan a entrar en Granada, pero sí supone un incremento importante de las peticiones de carga y descarga», ha explicado Agudo.

Dada la situación, el consistorio ha solicitado que «solo se haga el trámite con aquellos que sí hagan reparto en la capital». Las empresas llevan inundando los buzones municipales con este asunto desde hace tres meses. Y a sus peticiones se suman las de muchos otros. Todas las excepciones de acceso a la zona de bajas emisiones se pueden consultar en la ordenanza de Movilidad, que es pública. En caso de encontrarse en alguna de las previstas, se recomienda «regularizar su situación cuanto antes».