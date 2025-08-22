Así es la carta enviada a los infractores de la zona de bajas emisiones de Granada
El Ayuntamiento de la capital alerta de las sanciones que se impondrán desde octubre a quienes el pasado junio se saltaron las limitaciones
Granada
Viernes, 22 de agosto 2025, 23:25
El Ayuntamiento de Granada ha enviado una carta informativa a todos los conductores que el pasado mes de junio se saltaron las limitaciones de la ... zona de bajas emisiones (ZBE). Empezó a funcionar el pasado mes de mayo, pero que no conllevarán sanción alguna hasta el próximo 1 de octubre.
En la misma, el área de Movilidad recuerda qué vehículos tienen permitido el acceso y cuáles no, y también que puede haber excepciones. Asimismo, reitera el objetivo de la nueva ordenanza: reducir los niveles de contaminación y mejorar la salud pública y la calidad de vida de los granadinos.
Por ahora, la misiva tiene un carácter meramente informativo, pero a partir de octubre será sinónimo de multa.
Esta es la carta
Hasta entonces, todos los ciudadanos, tanto de la ciudad de Granada como de fuera, continúan en un periodo de prueba para conocer y adaptarse a las nuevas condiciones de circulación en la capital.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.