Así es la carta enviada a los infractores de la zona de bajas emisiones de Granada

El Ayuntamiento de Granada ha enviado una carta informativa a todos los conductores que el pasado mes de junio se saltaron las limitaciones de la ... zona de bajas emisiones (ZBE). Empezó a funcionar el pasado mes de mayo, pero que no conllevarán sanción alguna hasta el próximo 1 de octubre.

En la misma, el área de Movilidad recuerda qué vehículos tienen permitido el acceso y cuáles no, y también que puede haber excepciones. Asimismo, reitera el objetivo de la nueva ordenanza: reducir los niveles de contaminación y mejorar la salud pública y la calidad de vida de los granadinos.

Por ahora, la misiva tiene un carácter meramente informativo, pero a partir de octubre será sinónimo de multa.

Esta es la carta

Hasta entonces, todos los ciudadanos, tanto de la ciudad de Granada como de fuera, continúan en un periodo de prueba para conocer y adaptarse a las nuevas condiciones de circulación en la capital.