Montero asegura que las medidas fiscales de Moreno «enmascaran las rebajas a los más ricos»

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha cuestionado los anuncios fiscales realizados por el presidente ... de la Junta, Juanma Moreno, esta semana y ha asegurado que son «una máscara» que oculta «las rebajas a los más ricos».

En Maracena, acompañada de buena parte de la ejecutiva autonómica y provincial del partido, la líder de los socialistas andaluces ha hecho un repaso a la actualidad de las últimas semanas en un discurso en el que ha desgranado las líneas de su programa y en el que ha insistido en que conquistará San Telmo para frentar el «deterioro» de los servicios públicos en Andalucía.

La líder del PSOE-A ha cuestionado anuncios fiscales como la bonificación de los gimnasios que, en su opinión, «enmascaran» los benificios a las rentas altas. Esta política de los populares la ha ejemplificado con medidas como las de «perdonar 6.000 euros de promedio al 2% más rico de Andalucía» antes de afear al presidente de la Junta «pida más al Gobierno de España para compensar lo que deja de recaudar».

Montero ha lamentado el «deterioro» que padecen los servicios públicos, especialmente en la sanidad pública. El dirigente ha acusado a Moreno Bonilla de convertir a la región en la comunidad autónoma «con las mayores listas de espera del país» y de promover únicamente la «privatización» de la salud.

La socialista también ha cargado contra las políticas educativas de los populares y les ha acusado de «suprimir 3.000 aulas públicas y crear seis universidades privadas». La dirigente ha alertado que, de seguir este camino, «volvemos a que quienes tienen dinero pueden pagarse lo que quiera y los hijos de los trabajadores se tienen que conformar con una universidad deteriorada» y se ha comprometido a «dar la batalla» por una educación superior «de calidad».

PP y Vox

La líder de los socialistas andaluces ha hecho referencia también a asuntos que están protagonizando la actualidad a nivel nacional e internacional. Entre otras cuestiones se ha referido a lo que está sucediendo en Gaza y ha cuestionado la posición de los populares. Montero, que ha sido presentada por el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, y por el alcalde de la localidad granadina, Carlos Porcel, ha criticado el «silencio» de Feijóo y la «hipocresía» de sus barones, que ha personificado en Juanma Moreno, Al presidente de la Junta le ha reprochado que pronunciara «la palabra que no quería pronunciar», en referencia al genocidio, y ha recordado que «Andalucía no vive con indiferencia ni se pone de perfil cuando otros necesitan nuestros gritos y nuestra presión».

La dirigente ha acusado al PP de copiar la posición de Vox en lo relativo a Israel, pero también en otras cuestiones como la política migratoria. Montero ha elevado el tono para acusar a los populares de que estar «alimentando» a Vox al vincular inmigración y delincuencia y ha avisado que «la bestia», como ha definido a los de Abascal, al final «se come a todo lo que le ponga por delante, incluido al PP».

Montero no ha eludido la polémica por los fallos en el funcionamiento de las pulseras de las víctimas de violencia machista y ha cuestionado la actitud de los populares, a los que ha acusado de «generar miedo con mentiras». La responsable ha defendido que el Ejecutivo actuó «desde el primer minuto» y se ha dirigido a las afectadas para asegurarles «que están seguras y no están solas».

La dirigente ha sacado pecho de las inversiones del Ejecutivo en Andalucia y en Granada, con el IFMIF DONES como principal referencia, y ha cerrado el discurso postulándose para seguir trayendo riqueza a la provincia y a la comunidad autónoma. La dirigente ha insistido en que los andaluces quieren «cambio» y ha pedido a la militancia, muy participativa durante el discurso, que sea activa. «No se puede permitir que se siga deteriorando lo que construimos entre todos. No vamos a permitir que Andalucía no ejerza su capacidad de crecimiento. Vamos a gobernar», ha dicho.