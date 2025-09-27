«A Granada le sienta bien el partido que gobierna en España»

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, sacó pecho de las inversiones del Ejecutivo en la provincia durante el acto de María Jesús ... Montero en Maracena y reivindicó la ejecución de proyectos, como las canalizaciones de Rules o la variante de Loja, «que estaban en el cajón del PP».

El dirigente destacó el papel de los socialistas en medidas como la línea Baza-Caparacena 400 kV o los espigones de la Costa, pero también en otras como la duplicación de vía ferroviaria, la integración del tren en Granada o el IFMIF-Dones, «que es uno de los mayores proyectos científicos no solo del país sino del mundo con 800 millones de inversión».

«Estamos haciendo todo aquello que permite que Granada aspire a un futuro esperanzador», dijo antes de resaltar «lo bien que le sienta a Granada el partido que gobierna España».