Los socialistas reivindican el legado de Noel López en Maracena

En la escalera del auditorio de Maracena, Noel López sonríe. El que fuera alcalde del municipio y hombre fuerte del PSOE andaluz con Juan Espadas ... es requerido una y otra vez por militantes que quieren saludarle. El socialista responde solícito y acepta las peticiones para retratarse con él. El de hoy no es un acto de homenaje, pero a nadie se le escapa que el partido quiere tener un gesto con el dirigente después de la polémica por el secuestro de la concejala Vanessa Romero que le costó el puesto regional.

La líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, entra en el edificio escoltada por su ejecutiva y son muchos los que se detienen un instante para saludar a López cuando bajan las escaleras hacia el escenario.

A él se dirige el alcalde de Maracena, Carlos Porcel, durante la intervención con la que arranca el encuentro. El regidor le cita como responsable de encabezar un grupo de jóvenes que cogió una agrupación con 30 militantes «y la convirtió en una de 400». Después le agradece haber sido «una herramienta para poder transformar la vida de los maraceneros».

Pedro Fernández, nuevo secretario general provincial, también lo menciona en su discurso mientras recuerda cómo la agrupación de Maracena «está sufriendo como nadie los alaridos de la derecha, que se mueve en el fango y el bulo».

Cuando sube al escenario, Montero tampoco se olvida de él. La líder del PSOE-A, que recuerda que este es un acto de «hermandad», le agradece la defensa de las siglas en Maracena y pasa a alabar la provincia. «Cuando nos acercamos a Granada, respiramos. Es el aire de Federico, el que respiró Ayala...», dice provocando una ovación. Entre el público y los aplausos, Noel López respira.