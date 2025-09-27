Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, este sábado en Maracena. BLANCA RODRÍGUEZ

Los socialistas reivindican el legado de Noel López en Maracena

El exalcade del municipio y hombre fuerte del PSOE andaluz junto a Juan Espadas recibe el caluroso abrazo de sus compañeros durante la visita de María Jesús Montero a la localidad

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:06

En la escalera del auditorio de Maracena, Noel López sonríe. El que fuera alcalde del municipio y hombre fuerte del PSOE andaluz con Juan Espadas ... es requerido una y otra vez por militantes que quieren saludarle. El socialista responde solícito y acepta las peticiones para retratarse con él. El de hoy no es un acto de homenaje, pero a nadie se le escapa que el partido quiere tener un gesto con el dirigente después de la polémica por el secuestro de la concejala Vanessa Romero que le costó el puesto regional.

