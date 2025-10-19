Un mineral extraterrestre único en la Tierra llamado colomeraíta

El meteorito de Colomera es, por su tamaño, uno de los más importantes de España y, por su composición, único en el planeta. El investigador ... del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) José María Madiedo explica que se trata de un meteorito metálico, fundamentalmente de hierro y níquel, y con algunos otros minerales, entre ellos uno nunca antes visto en la Tierra, un silicato de sodio bautizado como colomeraíta, por el lugar del hallazgo.

«Los meteoritos metálicos se forman en el núcleo de objetos de gran tamaño del Sistema Solar, como planetas y asteroides, y, cuando esos objetos se destruyen por una colisión o algún otro tipo de cataclismo, su núcleo se dispersa», apunta Madiedo. La colomeraíta, en concreto, es producto de la interacción entre elementos del núcleo y del manto del asteoride desintegrado. «Su estudio permite conocer cómo interaccionan esos materiales», señala.

El meteorito de Colomera 50 cm Composición Tipo: hierro meteórico IIE, octaedrita media. Matriz metálica: Fe–Ni con Co. Contiene un mineral nuevo descrito en 2023 llamado 'colomeraíta' . Peso 134 ≈ kg Se le han practicado diferentes cortes para realizar análisis o como recuerdo La masa principal pesa: 105,7 ≈ kg

La roca hallada en Colomera procede, probablemente, de un asteroide de varios cientos de kilómetros de diámetro –por eso tiene núcleo metálico– que vagaba dando vueltas alrededor del Sol hace miles de millones de años cuando, por alguna «carambola cósmica», entró en la órbita de la Tierra y acabó atravesando la atmósfera y cayendo en un pueblo de Granada.

Fragmentos por todo el mundo

Es imposible determinar la fecha de la caída, porque no hay referencias históricas del fenómeno, pero la profundidad del hallazgo –a un metro y medio– hace pensar en un periodo prolongado.

Ampliar El único fragmento expuesto del meteorito granadino está en el museo del Instituto Geológico Minero. IGME

El investigador del IAAseñala que, según la sentencia, la propiedad del meteorito de Colomera es «innegable», pero como científico le habría gustado que se llegara a un acuerdo, con el Museo de Ciencias Naturales o con el Parque de las Ciencias.No obstante, recuerda, hay varios fragmentos desperdigados por museos de Nueva York, Chicago o Londres, y un fragmento de 64 gramos en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) del CSIC, también en Madrid.