Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL meteorito de Colomera, cuando fue expuesto en el pueblo. Ideal

Un mineral extraterrestre único en la Tierra llamado colomeraíta

El meteorito de Colomera es un fragmento de un asteoride que chocó y cayó a la Tierra, hace miles o millones de años

I. Gallastegui

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:17

Comenta

El meteorito de Colomera es, por su tamaño, uno de los más importantes de España y, por su composición, único en el planeta. El investigador ... del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) José María Madiedo explica que se trata de un meteorito metálico, fundamentalmente de hierro y níquel, y con algunos otros minerales, entre ellos uno nunca antes visto en la Tierra, un silicato de sodio bautizado como colomeraíta, por el lugar del hallazgo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  2. 2 La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional
  3. 3 Saiko abarrota el centro de Granada en una actuación sorpresa
  4. 4

    «Vivo en Seattle, pero Granada recarga mi energía como la ciudad más bonita del mundo»
  5. 5 La nieve sorprende en Sierra Nevada
  6. 6

    «Poco ha sido para lo que podía haber pasado con la tormenta»
  7. 7 «¿Por qué se tienen que adaptar mis padres? También puede hacerlo la sociedad»
  8. 8

    Encarcelan a 16 detenidos en la gran redada antidroga de la Guardia Civil de Granada
  9. 9

    La revuelta de Custodio Pérez: «Me llaman el Planeta del pueblo»
  10. 10

    El nuevo alcalde de La Malahá comienza su andadura con el «despacho abierto a todos los vecinos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un mineral extraterrestre único en la Tierra llamado colomeraíta

Un mineral extraterrestre único en la Tierra llamado colomeraíta