Una declaración BIC dificultaría trocear y sacar de España la roca extraterrestre

El conservador de Geología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), Aurelio Nieto, se muestra decepcionado por la sentencia de un juzgado de Almuñécar que ... da la razón a la propietaria del meteorito de Colomera, ya que los nietos demandantes, que han perdido el pleito por la herencia, le habían manifestado su intención de ceder gratuitamente el meteorito al museo si el juez los declarase copropietarios.

«Nos ha dado mucha pena», reconoce Nieto, que considera que, por su importancia científica, el meteorito debería estar expuesto al público y disponible para los investigadores.

En declaraciones a IDEAL, niega que la actual dueña les haya ofrecido negociar una cesión y, en todo caso, asegura que el MNCN carece de fondos para asumir un alquiler o una compra. El precio que pidió antes del juicio en Madrid, afirma, era desorbitado.

«Hace unos años elaboramos un expediente para que el meteorito de Colomera fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC). De esa forma los propietarios no podrían trocearlo ni venderlo al extranjero. Al menos el Estado tendría una opción de compra preferente. Ahora mismo no tenemos ni idea de qué están haciendo con él», recuerda Nieto. Sin embargo, el CSIC no llegó a tramitar ese expediente, asegura.