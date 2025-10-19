Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un juez confirma que el meteorito de Colomera es propiedad de un particular

La dueña de la roca extraterrestre está abierta a cederla o alquilarla al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, donde estuvo 80 años, o al Parque de las Ciencias de Granada

Inés Gallastegui

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:15

Una sentencia judicial ha cegado el último intento de que el meteorito de Colomera, uno de los más importantes de España, regrese al Museo de ... Ciencias Naturales de Madrid, donde estuvo expuesto durante ochenta años. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almuñécar ha desestimado la demanda de siete de los nietos del descubridor de la piedra extraterrestre, Miguel Pontes Márquez, contra la nieta que detenta la propiedad y lo guarda en un lugar secreto desde 2015, y les ha condenado a pagar las costas del proceso.

