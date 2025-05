«Cuando se fue la luz corrimos a reservar un grupo electrógeno; nos jugábamos dos millones de euros»

Los cimientos temblaron en Hielos Veleta el día del gran apagón. Cuando se fue la luz a las 12.33 horas, en la nave de ... esta empresa, que se encuentra en el polígono de Juncaril, las cámaras frigoríficas estaban a rebosar. La temporada alta, que es la época estival, está a punto de empezar, así que ya estaba todo preparado. Tenían hielo en cubitos, en barras, picado... distribuido en cinco millones de bolsitas, para ser exactos. Pero no había electricidad y eso suponía un gran riesgo. Toda la producción podía echarse a perder. «Nos jugábamos dos millones de euros».

«Cuando se fue la luz corrimos a reservar un grupo electrógeno porque sabíamos que se iban a agotar. En nuestras instalaciones, no tenemos, aunque sí están preparadas para mantener las bajas temperaturas durante un periodo de tiempo corto en caso de emergencia. Podíamos aguantar un par de días como mucho. El corte de suministro influye en la fabricación, no en el almacenamiento. Pero como no había previsión de cuánto iba a durar el apagón, tuvimos que ir a reservar uno», ha explicado la gerente de Hielos Veleta, Judith Cervera.

Entre los clientes habituales de esta fábrica de hielo granadina, destacan principalmente negocios del mundo de la hostelería, discotecas y surtidores de combustible, entre otros. Consciente de la cantidad de producto encargado por todos ellos que en ese momento albergaban las cámaras, que estaban al cien por cien de su capacidad, en Hielos Veleta optaron por ser «precavidos» y reservaron un grupo electrógeno «grande», de 2.500 kilovatios de potencia, en Grupo Mamsa.

«Si la luz no volvía, no podíamos dejar de trabajar. Había que seguir produciendo», ha subrayado Cervera. De haber continuado el corte de electricidad, ese generador «habría sido un salvavidas». Por suerte, no lo necesitaron, pero con esas características, Hielos Veleta podría haber afrontado «dos cortes como el que ha habido».