La demanda de generadores se dispara tras el apagón hasta agotar existencias

En las compañías especializadas en maquinaria de Granada los teléfonos llevan toda la semana echando humo. Tras el gran apagón que azotó a toda la ... península el pasado lunes –y a esta provincia, según la zona, durante casi veinticuatro horas–, los generadores –técnicamente llamados grupos electrógenos– se han convertido en un bien especialmente preciado. Cuando nadie tiene luz, gozar de electricidad es todo un privilegio. Y, para muchos, también imprescindible. Lo es, sin duda, para los empresarios que durante las primeras horas del corte vieron peligrar la conservación de muchos de sus productos, pero también para aquellos particulares que, dada la incertidumbre, se lanzaron a buscar una solución a aquel fundido a negro cuya duración era por entonces difícil de estimar. Tras el susto, la demanda se ha disparado de tal manera que, según el punto de venta, ya no quedan existencias.

En las instalaciones de Grupo Mamsa, líder en el sector de la maquinaria, las ventas de aquel día se celebraron con un furor atípico. En su nave ubicada en el polígono de Asegra, suelen contar con hasta setenta grupos electrógenos de todo tipo y todos «volaron». «La demanda se disparó desde mediodía y, una vez se perdió toda cobertura, decenas de clientes fueron viniendo aquí en persona. Se formaron colas de veinte o veinticinco personas. No dábamos abasto», repasa la consejera delegada de esta empresa en Granada, Carmen Delia Vicente, que ordenó arrancar ofreciendo inicialmente a los clientes la opción de alquilar durante uno o dos días.

Pero rápidamente se quedaron sin reservas para esta condición y hubo que pasar al plan b, la venta, que «también fue un éxito absoluto». La gente estaba «desesperada». «Vinieron muchos pequeños negocios, sobre todo de alimentación, que necesitaban asegurarse de que su mercancía no se iba a echar a perder. Algunos decidieron comprar un grupo electrógeno porque ya no había opción de alquiler disponible. En cualquier caso, hay quienes habiendo alquilado han vuelto después para consultar la posibilidad de comprar. Quieren asegurarse de que no se van a volver a ver en una situación semejante», explica la mujer. Los precios de los grupos electrógenos de Mamsa oscilan, según ella, entre los mil y los cien mil euros en función de las características de cada aparato.

Estos días, el equipo dirigido por Fernando Valero, jefe de ingeniería, ha dado salida del almacén, sobre todo, a los que funcionan con diésel y «garantizan una larga exposición». Los de este tipo están especialmente indicados para emergencias, trabajos de construcción y grandes superficies o eventos. Son «los más potentes». No obstante, también han despertado un gran interés los que necesitan gasolina y ofrecen 10 kVA, unos 9.300 vatios. «Con esto, todo lo que necesites en una casa estará copado. Se recomiendan en viviendas unifamiliares o negocios pequeños, como tiendas de alimentación. También hemos dado solución a residencias de mayores, donde hay electrodependientes; a pescaderías, que no pueden romper la cadena de frío, y a tiendas de embutido que tenían la carne cortada y no podían usar la envasadora», apunta la empresa.

Ahora, todo el mundo quiere tener un generador asegurado. La realidad es que «si hubieramos tenido cincuenta más, también los habríamos vendido». Toca reponer fuerzas.

Alquiler por 30€/día

El 28 de abril también fue una «locura» en Laporta. Ubicado en el polígono de Juncaril, acumula más de treinta y cinco años de experiencia en el sector de la maquinaria. En esta nave, se registró una afluencia «masiva» el pasado lunes. Como no se sabía cuándo volvería la luz, el equipo contempló la opción de alquiler en 'stand-by', que se suele aplicar solo cuando se trata de una emergencia. Y esta lo era. Por un precio de treinta euros al día, aquí han triunfado los conocidos como 'minigeneradores'. «Se suelen emplear en obra civil, funcionan con gasolina, con una capacidad de treinta litros, y tienen una autonomía de hasta doce horas», señala el director comercial, Alberto Castellano.

A raíz del corte de suministro eléctrico, Laporta se ha quedado con «cero stock» en sus cinco delegaciones, la mayoría sitas en Andalucía. En la de Granada, en concreto, «la demanda ha crecido un cien por cien», según Castellano. «Había una decena de generadores. Se los han llevado empresarios y particulares. Algunos no tienen mucha idea, están muy perdidos, así que les preguntamos el consumo que creen que van a necesitar para encontrar el modelo que mejor se adapte», comenta. «Tenemos un buen grupo de compra y abastecimiento».

El alquiler por días también ha sido la opción preferida de los clientes de SOS Maquinaria. Hasta sus instalaciones en el parque tecnológico de Ogíjares se desplazaron el lunes muchos granadinos que buscaban generadores pequeños de gasolina y otros más grandes. También Emasagra, que solicitó su ayuda «para garantizar el suministro de agua en varias estaciones, como Cenes de la Vega». «Ese día la tarde acabó a las tres de la madrugada. La empresa no tenía grupo electrógeno y le indicamos unos de 100 y 170 kVA. Un chófer se encargó de transportarlos en un camión a cada destino y pasó revisando que tuvieran combustible de reserva toda la noche», asevera la responsable de márketing, Fetin Rodríguez.

Además de crecer el alquiler, «la solicitud de compra por parte de particulares ha aumentado un 200%» en esta empresa de aparatos para la construcción y la obra pública, según Rodríguez, que insiste en que los grupos electrógenos «no son baratos». «El modelo más básico que tenemos parte de unos quinientos euros. Mucha gente que el lunes alquiló luego ha vuelto con la idea de comprar, pero cuando ha sabido lo que cuesta, ha prefiero ir a por velas», bromea. Eso sí, es «indiscutible»que a raíz del apagón la demanda de generadores se ha vuelto «masiva».