La lista de las empresas granadinas más rentables con Naranjas Jiménez a la cabeza

Una cuestión es facturar mucho y otra bien diferente ver beneficios. Y no necesariamente las compañías a las que más dinero entra son las más rentables. Lo que dice el ranking de las '100 mayores empresas de Granada', confeccionado por Inferinform para IDEAL, es que solo tres de las compañías del 'top ten' por volumen de facturación, Aceites Maeva, Eurocastell y Azeta, están también entre las diez que mejores resultados consiguieron en el ejercicio 2023, al que corresponden las cuentas analizadas. La gran promotora e inmobiliaria Mayfo, la Fábrica de Municiones de Granada que vive unos ejercicios de gran expansión por el auge mundial que experimenta el sector de la defensa, la biotecnológica Vircell con sede en el PTS y Andasol, promotora de parques solares en la comarca de Guadix completan la lista dorada de las diez empresas que más beneficios obtuvieron en el año de referencia.

Sin embargo, el honor de encabezarla, lo tiene otra compañía familiar granadina, Naranjas Jiménez, que reina en la producción de naranjas y en los últimos años ha diversificado sus negocios como grupo con la apuesta por otros sectores como el aceite, con una almazara propia que exporta bajo la marca Los Vergeles de Moraila y la promoción inmobiliaria. Además están inmersos en proyectos de expansión con fincas de plantaciones nuevas de cítricos como las que han adquirido en Huelva para ir por delante de las necesidades del mercado.

La familia Jiménez, originaria de Huétor Vega, lleva más de cincuenta años cultivando naranjas en la primera de las fincas que adquirió el fundador, José Jiménez González junto a su hijo Jose María Jiménez del Río, en Vera (Almería). Tradición, innovación, esfuerzo, amor por la tierra... Son algunos de los ingredientes de la receta de la buena marcha de una empresa. Cuando la familia tiene que resumirlos lo hace con un lema: Del campo a la mesa. «Las naranjas que se recogen hoy del árbol están mañana en los hogares», destacan.

Liderazgo femenino

Lourdes Jiménez, la hija del fundador, imprime el liderazgo femenino a esta compañía desde la humildad de quien sabe lo que es el trabajo duro y el esfuerzo diario. Todavía era una niña de colegio cuando ya estaba vendiendo las naranjas que cultivaba su padre. Hasta el pasado año dirigió la compañía, codo con codo, junto a su hermano José María, fallecido a los 80 años de edad. Pieza fundamental también en el camino han sido también la tercera hermana, Francisca y los cónyuges de los tres hermanos Jiménez, Angustias, José Antonio y Antonio, la segunda generación de esta empresa.

Hoy, siete de los nietos del fundador, tercera generación, están incorporados en los distintos departamentos de una compañía que lleva con orgullo haber logrado construir una marca sólida «basada en la calidad, la cercanía y el compromiso». «Nuestro nombre representa confianza y seguimos trabajando como el primer día, aquí el cliente manda», resumen desde una empresa a la que, sin embargo, no le gusta nada presumir de sus buenos resultados en los rankings. »Es la foto de un año concreto, el campo es volátil«, apuntan.