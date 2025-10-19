Las 100 empresas que más facturan de Granada

Mercedes Navarrete Granada Domingo, 19 de octubre 2025, 00:24 Comenta Compartir

El gigante nacional de la distribución farmacéutica Grupo Bidafarma es la más grande de las 71.449 empresas de toda tipología que tienen su sede en Granada. Con sus astronómicos 2.582 millones de euros de facturación anual es la número uno imbatible -triplica en volumen de ventas a la segunda- de las mayores compañías de la provincia en un 'top ten' que permanece bastante estable en sus puestos más altos, año tras año. Tan inalterable que un granadino que conozca mínimamente el mundo empresarial sería capaz de acertar, no las cifras de ventas que sería para nota, pero probablemente sí los nombres de las siguientes de la lista. Son tres compañías fuertemente identificadas con Granada: Lactalis Puleva, Covirán y Aceites Maeva. Empresas que se han ganado a pulso un puesto fijo en el olimpo de la economía provincial y permanecen en los escalones 2, 3 y 4 en el ranking de facturación, seguidas en el número cinco por la segunda sociedad que también pertenece a Lactalis Puleva en Granada, Industrias Lácteas de Granada.

Las dos grandes compañías hortofrutícolas que ejercen como grandes motores económicos y de empleo de la Costa granadina, la cooperativa La Palma y Eurocastell del Grupo La Caña, ocupan la sexta y octava posición respectivamente, separadas por otra gran firma vinculada con el agro, la envasadora y comercializadora de aceite Hacienda de Isabel, que escala seis puestos en el ranking con respecto al año anterior y es quizá la mayor sorpresa del 'top ten' provincial.

La distribuidora y mayorista de libros Azeta es la novena empresa de Granada por volumen de facturación en un ranking en el que la industria vinculada con el agro y la empresa familiar son los principales denominadores comunes. Dos factores definitorios de la compañía de fertilizantes que cierra la lista, Herogra Group, una saga empresarial centenaria y bandera del 'made in Granada' en el mundo, con ventas a 57 países.

Esta es, en resumen, la cabeza del ranking de las 100 mayores empresas de la provincia por volumen de facturación confeccionado para IDEAL por Iberinform, una firma de información empresarial que se nutre del registro mercantil, otras fuentes públicas y 500.000 entrevistas al año a empresas.

La lista es la foto del panorama empresarial granadino a cierre del año 2023, ya que no todas las compañías han presentado aún las cuentas del ejercicio anterior, por lo que está condicionada por la coyuntura de ese ejercicio para los distintos sectores. También, lógicamente, puede haber alguna ausencia notable, ya que las bases de datos no incluyen el 100% de las empresas granadinas.

Otro factor que condiciona la elaboración de estos rankings es la composición de los grupos y holdings, que se dividen en distintas sociedades que figuran individualmente. Es el caso Lactalis Puleva, Maeva o Herogra, que aparecen divididas en distintas sociedades en este ranking o del Grupo hortofrutícola La Caña, que coloca a Eurocastell en el número 8 de las que más facturan pero que, igualmente, estaría incluso más arriba en la tabla si se sumara las ventas de las restantes empresas que también pertenecen a la familia García Puertas y no aparecen en la lista: las sociedades Miguel García Sánchez e Hijos S. A., Caña Nature S. L., Eurocastell Bio y Hortovélez S.A.

Cooperativismo Bidafarma, Covirán y La Palma, estandartes de la fórmula

Solo las diez primeras empresas aglutinan el 9,14% de la facturación global de las cien mayores de Granada. El peso del cooperativismo, con Bidafarma, Covirán y La Palma como estandartes de esta fórmula empresarial en la provincia, es otro de los factores destacables del ranking, con dos cooperativas más referentes del agro granadino, la oleícola San Sebastián de Benalúa de las Villas y la hortofrutícola El Grupo de Castell, entre los veinte primeros puestos.

Lactalis La empresa agroalimentaria, cuyo germen es Puleva, figura entre las que más empleados tienen y es la segunda que más vende. En la imagen de archivo, una trabajadora en la planta granadina Covirán Vista del almacén de la cooperativa granadina, uno de los estandartes en el listado Bidafarma El grupo de distribución de fármacos, con sede en Santa Fe, figura en primer lugar en la clasificación de Iberinform Strada Foto de la antigua Alight, ahora Strada, la tecnológica puntera en Granada 1 /

Por número de trabajadores es una tecnológica, Strada, anteriormente Alight, la que ocupa la primera posición del ranking como mayor empleadora privada de Granada. La compañía que provee soluciones para la gestión del capital humano de las empresas, con sede en la calle Arabial, presentaba 1.673 'nóminas' en el ejercicio 2023, según el ranking elaborado por Iberinform. Le siguen La Palma con 1.200 trabajadores y Covirán con 1.035. Por encima de los 600 están también Lactalis Puleva, Transportes Rober y Eurocastell.

Las empresas más rentables respecto a su número de empleados Cada cuadro equivale a 100.000 euros Grupo Mayfo (2.879.566 €/empleado) Espaceite (1.074.897 €/empleado) La Hacienda de Isabel (919.092 €/empleado) Azucarera del Guadalfeo (673.203 €/empleado) Aceites Maeva (456.514 €/empleado) Efidoil (356.113 €/empleado) Fulgencio SPA (283.505 €/empleado) Iberia Bioenergy (258.298 €/empleado) Herogra Fertilizantes (171.469 €/empleado) (150.446 €/empleado) Andasol 3 Fuente: Iberinform JUANJO CERERO

Igualmente es una clasificación de las sociedades individuales, si se sumaran todos los empleados de las distintas sociedades de un mismo grupo, hay compañías que escalarían puestos.

El peso de sector agro 28% de las empresas están relacionadas con el sector agroalimentario 8% de la economía es el peso en el PIB provincial del sector agro.

Otro rasgo singular de este ranking provincial es la experiencia de las compañías que más facturan, que en este caso es un grado y así lo deja claro la veteranía de las sociedades que ocupan los puestos de la cabeza, con empresas centenarias como Herogra, Maeva (1930), Covirán (1961), Lactalis que hunde sus raíces granadinas en Puleva (1954) o Bidafarma, que nace como grupo en 2017 pero está integrada por distintas cooperativas con décadas de historia. Más allá de los puestos de cabeza también en el resto de la lista es abrumadora la presencia de compañías que cuentan con una amplia trayectoria con respecto a las más jóvenes, que despuntan principalmente en el sector de las renovables, con casos destacados como Vivendio, Cansol Energie o Greening.

En cuanto a los sectores, en la foto de las cien mayores empresas de Granada destaca el perfil de las grandes compañías que se dedican a la venta al por mayor, un 35% del global. Desagregando más la categoría, es el comercio al por mayor de frutas y hortalizas el campo predominante (11%), seguido por las compañías que se dedican a la fabricación o distribución de aceite (5%). Tienen porcentajes significativos también en la lista de las cien que más facturan en Granada las compañías dedicadas al comercio de vehículos y accesorios (7%) o al ámbito de la ingeniería civil (6%).

A la espera del nuevo modelo productivo El sector agro, con el que están directamente relacionadas más de 50 de las cien mayores empresas, está hiperrepresentado en el conjunto de las compañías que más facturan, en relación con el peso que tiene en el PIB provincial (8%). Las mayores empresas del territorio están más enfocadas hacia la producción y transformación agroalimentaria, mientras que el sector servicios -aunque domina en la actividad económica total de la provincia- está mucho más fragmentado en pequeñas empresas. Igualmente, aunque la pujante Granada tecnológica y biotecnológica está representada en el ranking, este nuevo modelo productivo no se refleja aún en los primeros puestos de la lista de las compañías que más facturan.

Créditos Redacción Mercedes Navarrete

Diseño Cristina R. Ramos y C. Valdemoros

Gráficos Juanjo Cerero