Efidoil: la discreta empresa que escala 462 puestos y se cuela entre las grandes de Granada

Mercedes Navarrete Granada Domingo, 19 de octubre 2025, 00:16

María González (Valencia, 1989) estaba desarrollando una carrera ascendente en el sector de los combustibles -desde abajo llegó a puestos directivos en una multinacional- y no se había planteado convertirse en empresaria. Fue su marido, granadino, el que le dio el empujón y la animó a emprender en su tierra: «Con lo que tú vales, ¿por qué no trabajas para ti misma?».

María se lo creyó y con el impulso de su marido, el valioso apoyo de su socia y un patrimonio inicial de 3.000 euros en marzo de 2022 creó Efidoil, una empresa dedicada a la gestión integral de gasolineras, a las que asesoran en todo lo que necesiten, desde la compra venta del combustible, pasando por los recursos humanos o la promoción de nuevas estaciones. En seis primeros meses de vida Efidoil no facturó ni un euro. Al siguiente mes, septiembre de 2022, consiguieron su primer cliente que le contó lo bien que le iba al segundo, este a un tercero y así comenzó una racha que ha disparado a la compañía granadina. En tan solo un año de carrerón esta discreta firma ha escalado 462 puestos hasta colarse en la posición 16 en el ranking de las 100 empresas que más facturan de Granada, adelantando a marcas conocidas y referentes de la economía granadina.

Con 82,8 millones de facturación en el ejercicio 2023, según el ranking elaborado por Iberinform para IDEAL, no solo destaca en volumen de facturación, sino que se sitúa en el 'top ten' de la clasificación de las compañías de la provincia que obtienen mejores resultados netos de explotación por empleado. Esto es, de las que logran facturar más con menos gente en nómina.

Unos resultados apabullantes que no hacen perder la perspectiva a la fundadora y CEO de Efidoil. «No miro rankings ni números, prefiero mantenerme en mi tranquilidad, con un perfil discreto y sin expectativas porque no sabemos cómo puede ir el sector el día de mañana o mi propia gestión«, esgrime María González.

Además incide en una realidad donde pocas veces se pone el foco: el sacrificio personal que hay detrás del éxito de una empresa. María González se ha convertido en una experta en su sector, «porque desde el principio no trabajaba ocho horas, echaba 16», por el sueño perdido, por los madrugones... Levantar su primera empresa le ha costado sábados, domingos y tres años sin vacaciones.

No hubiera podido sola, cuenta con un equipo de administración, una red comerciales de confianza y el apoyo a todos los niveles de su marido y su madre, que trabajan con ella en Efidoil. «Mi madre es mi mejor comercial, ella es empresaria en Valencia y en vez de jubilarse continúa ayudándome, y yo soy el reflejo de cómo me ha criado ella. Y a mi marido se lo debo todo», afirma.

La compañía granadina asesora a las estaciones de servicio en todos sus procedimientos, empezando por comprar la materia prima de calidad al mejor precio posible y son la clave «en la sombra» para que estos negocios obtengan rentabilidad. «Asumimos la gestión en general y el servicio completo es lo que nos hace fidelizar a los clientes. Hemos peleado muchísimo, nos hemos recorrido toda España, los clientes nos conocen y nos hemos ganado su confianza, el boca a boca nos ha ayudado muchísimo», apunta la CEO de Efidoil.