El PSOE investigará 231 quejas de usuarios de la línea Barcelona-Granada de Vueling Pasajeros afectados por la cancelación de un vuelo de Vueling en el aeropuerto de Granada este pasado domingo / IDEAL El diputado José Antonio Rodríguez toma cartas en el asunto: «¿Por qué los aviones de Iberia si pueden aterrizar y los de esta compañía no? Voy a averiguar si hay razones ocultas» MERCEDES NAVARRETE Motril Miércoles, 3 julio 2019, 14:34

El diputado granadino en el Congreso y miembro de la dirección ferederal del PSOE José Antonio Rodríguez se ha propuesto desentrañar el 'misterio' del viento de cola que impide a los aviones de la compañía Vueling aterrizar por cuestiones de seguridad en el aeropuerto de Granada cuando concurren determinadas cuestiones meteorológicas.

Este pasado fin de semana se desviaron dos vuelos Barcelona-Granada al aeropuerto de Málaga, por cuestiones de seguridad, según la compañía, después de que sobrevolaran durante cuarenta minutos el cielo de Granada y se canceló un tercero, Granada-Málaga. Los usuarios han seguido quejándose de retrasos en los vuelos operados por la compañía, el último el de ayer martes por la noche a Barcelona, que tenía que salir de Granada a las 22.40 horas y finalmente lo hizo a las 0.20 horas.

El diputado granadino José Antonio Rodríguez, tras monitorizar las redes sociales, ha contabilizado 231 queja de usuarios de los entre vuelos Barcelona y Granada de Vueling en los últimos nueve días.

«¿Por qué Iberia aterriza con viento de cola en Granada y los aviones de la otra compañía no? La pista de Granada puede tomarse desde dos puntos, si un avión no puede aterrizar por una zona se gira y ya no tiene el viento de cola. Vamos a ver si hay algunas razones ocultas que expliquen lo que está pasando y a hacer las preguntas necesarias«, valora el diputado granadino.

Rodríguez ha explicado a IDEAL que va a empezar por hacer preguntas al aeropuerto, a la compañía y a la Subdelegación del Gobierno en Granada y que si es necesario llevará el tema hasta el Congreso.